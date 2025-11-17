Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
17. 11. 2025,
15.48

Osveženo pred

1 ura, 6 minut

Ponedeljek, 17. 11. 2025, 15.48

1 ura, 6 minut

Aljaž Kunc na Poljskem v življenjski formi

Avtor:
STA

Slovenija Kitajska Aljaž Kunc | Aljaž Kunc blesti na Poljskem. | Foto Vid Ponikvar/Sportida

Aljaž Kunc blesti na Poljskem.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Aljaž Kunc na Poljskem igra najboljšo košarko v svoji karieri, odličen teden je za Klemnom Prepeličem in Gregorjem Hrovatom, Alen Omić pa je dodal pomemben delež k zmagi svojega moštva, piše Košarkarska zveza Slovenije v tedenskem pregledu slovenskih košarkarskih reprezentantov.

Aljaž Kunc je v poljskem državnem prvenstvu blestel že tretjo tekmo zapored. Pretekli teden je Twarde Pierniki Torun s 109:79 premagal Ostrow in s tesnih 95:101 izgubil proti Anwilu. Kunc, ki je zaradi poškodbe izpustil skoraj celotno lansko sezono, je bil na obeh tekmah prvo ime dvoboja.

Ostrowu je v dobrih 23 minutah dosegel 23 točk ter imel sedem skokov in tri podaje. Proti Anwilu je na parketu prebil dobrih 26 minut ter zbral 27 točk in devet skokov. V zadnjih treh tekmah je tako beležil izjemne statistične indekse 36, 34 in 32. Svojo vlogo v ekipi dobro opravlja tudi Miha Lapornik, ki je dosegel dve točki in tri podaje ter 11 točk, skok in štiri podaje.

Tobey nerazpoložen

Mike Tobey ni bil razpoložen, v slabih 21 minutah igre je ostal brez točke. | Foto: Guliverimage Mike Tobey ni bil razpoložen, v slabih 21 minutah igre je ostal brez točke. Foto: Guliverimage V španski ligi ACB sta bila Martin Krampelj in Žiga Samar poražena. Gran Canaria je z 78:92 izgubila z Joventutom. Samar je vpisal skok in devet točk. Mike Tobey ni bil razpoložen, saj je v slabih 21 minutah igre ostal brez točke in le z dvema skokoma. Bilbao se je sicer dobro upiral favoriziranem madridskemu Realu. Na koncu je semafor kazal izid 70:82. Krampelj, ki je zaradi manjših bolečin v kolenu med tednom preventivno izpustil tekmo Fibinega evropskega pokala, je igral 17 minut ter zbral štiri točke in tri skoke.

V Nemčiji so bili minuli vikend na sporedu dvoboji v pokalu, v katerem je je Braunschweig izpadel v prejšnjem krogu. Je pa zato do četrte zmage prišel v Fibinem evropskem pokalu. Z 80:70 je bil boljši od Trepče. Luka Ščuka je dosegel dve točki in tri skoke v osmih minutah, saj je tekmo predčasno končal zaradi poškodbe gležnja.

Hrovat zanesljiv, Omić blizu dvojnemu dvojčku

Alen Omić je zbral osem točk, osem skokov in podajo. | Foto: Filip Barbalić Alen Omić je zbral osem točk, osem skokov in podajo. Foto: Filip Barbalić Z enako težavo se je v minulih dneh ubadal Leon Stergar. Po dveh tednih odsotnosti se je vrnil na parket, a ni mogel preprečiti poraza Limogesa 65:81 proti Lyonu. Dosegel je štiri točke in skoke.

Do dveh zmag je prišel Gregor Hrovat. Dijon je z zmago nad Cibono, ki je igrala brez Žana Mark Šiška, s 94:85 skočil na vrh lestvice svoje skupine. Slovenski branilec je igral 31 minut ter prispeval 14 točk, tri skoke in podajo. Za tretji uspeh v francoskem državnem prvenstvu pa so Hrovat in soigralci s 109:83 premagali Gravelines. Hrovat je bil najboljši igralec dvoboja. Ta naziv si je prislužil z 18 doseženimi točkami, skokom in petimi podajami.

Tretjič v sezoni je zmagal tudi turški Merkezefendi. Z 78:72 je bil boljši od Tofaša. Alen Omić je zbral osem točk, osem skokov in podajo.

