Kandidati za slovensko moško košarkarsko reprezentanco v zadnjem tednu v svojih mednarodnih in ligaških nastopih niso posebej izstopali. Se je pa v ZDA začela sezona študentske košarke NCAA, v tej konkurenci bo tekmovalo 12 Slovencev.

V ligi NCAA bo letos igralo ducat mladih slovenskih košarkarjev, med njimi tudi štirje, ki so na uradnih tekmah že nosili članski reprezentančni dres. Urban Klavžar se je s Florida Gators v zadnji sezoni celo veselil naslova študentskih prvakov. S tem je postal prvi Slovenec s šampionskim prstanom prvaka NCAA lige.

Florida je na uvodnih dveh tekmah nove sezone izgubila proti Arizoni (87:93) in zmagala proti Severni Floridi (104:64). Klavžar je na prvi tekmi v 18 minutah zbral skok in osem točk. Saša Ciani, ki je vstopil v svoje tretje ameriško leto, ter novinec Tibor Mirtič sta soigralca pri univerzi Penn State. Študijsko leto sta začela z zmagama nad univerzama Fairfield (76:68) in New Haven (87:43). Ciani je obe tekmi začel v prvi postavi in skupaj dosegel pet točk ter osem skokov. Mirtić je zbral po šest in štiri točke, 11 skokom na prvi tekmi pa na drugi dodal še tri. Na Mississippi State se je podal še en novinec. Sergej Macura je ob zmagi nad North Alabamo 86:62 v 19 minutah igre vpisal sedem točk, 12 skokov in podajo.

V Fibinem evropskem pokalu je Bilbao v gosteh premagal Peristeri s 86:64, Martin Krampelj je prispeval štiri točke, dva skoka in dve podaji. Po treh zmagah je prvi evropski poraz doživel Braunschweig. V gosteh pri Anwilu je izgubil s 65:84. Luka Ščuka je dosegel deset točk in tri skoke. Cibona je z 69:89 klonila na Kosovu. Žan Mark Šiško je sicer prikazal novo dobro predstavo, saj je zbral 13 točk, šest skokov in osem podaj. Sedem točk, skok in osem podaj pa je za drugo zmago Dijona prispeval Gregor Hrovat. Francoska zasedba je v gosteh z 79:76 ugnala Reggiano. Gran Canaria je v ligi prvakov še neporažena. Tokrat je bila s 77:62 boljša od Spartaka. Mike Tobey je dosegel 19 točk in tri skoke, Žiga Samar dve točki, dva skoka in podajo.

Izmed slovenskih košarkarjev v regionalni ligi Aba, ki ne igrajo v slovenskih klubih, je priznanje za najboljšega posameznika oktobra dobil Gregor Glas. Dunaju, ki prvič nastopa na tem tekmovanju, je oktobra pomagal do dveh zmag na štirih tekmah regionalnega tekmovanja. V povprečju je na prvih petih tekmah dosegel 19,8 točke, 4,2 skoka in 2,6 podaje na tekmo.

V državnih prvenstvih sta bila Limoges in Dijon poražena. Limoges je brez poškodovanega Leona Stergarja s 93:115 izgubil proti Parizu. Dijon je s 74:90 premoč moral priznati Chalonu. Gregor Hrovat je bil najboljši posameznih poražene ekipe. Zbral je 14 točk, štiri skoke in tri podaje. Poraz je doživel tudi Alen Omić. Merkezefendi je s 67:85 izgubil proti Bahčešehirju. Omić je igral slabih 27 minut in dosegel 11 točk ter šest skokov.

Slovenski košarkarji pa so se zmag razveselili v Španiji in Nemčiji. Bilbao je za tretjo zmago s 106:75 ugnal Zaragozo. Martin Krampelj je prispeval deset točk, dva skoka in podajo. V Nemčiji je do druge zmage vendarle prišel Braunschweig. Za uspeh 85:73 nad Hamburgom je Luka Ščuka dodal 13 točk, šest skokov in dve podaji.