20-letni Slovenec Urban Klavžar prvak konference s Florida Gators

Florida Gators je za zaključnem turnirju v Nashvillu premagala Missouri 95:81, Alabamo 104:82 in v velikem finalu še Tennesse s 86:77. Urban Klavžar je igral na vseh treh tekmah. V četrtfinalu je prispeval tri točke in skok ter v polfinalu zbral štiri točke, dva skoka in podaji. V finalu je njegova statistika ostala prazna, piše Košarkarska zveza Slovenije v tedenskem pregledu nastopov kandidatov za slovensko reprezentanco.

Tremendous baseline jam by Alijah Martin with a great find by Denzel Aberdeen.



Watched it 4x. Pretty sure the Urban Klavžar turnover was out on Tennessee right in front of the referee. Tough to be certain. #Gators pic.twitter.com/62xs0tOtZ0 — OnlyGators.com: Florida Gators news (@onlygators) March 16, 2025

Z osvojitvijo naslova prvaka 'southeastern conference' so si Gatorsi priigrali 23. nastop v izločilni bojih turnirja NCAA. Z razmerjem 30 zmag in zgolj štirih porazov se v marčevsko norost podajajo celo kot prvi nosilci zahodne regije, kar jim je uspelo tretjič v zgodovini. Pred tem so to dosegli 2007, ko so osvojili naslov prvakov NCAA, in 2014, ko so bili udeleženci zaključnega turnirja četverice. V prvem krogu končnice jih v petek čaka dvoboj proti univerzi Norfolk State.

SEC TOURNAMENT CHAMPIONS!!!!!!!! pic.twitter.com/tbwmqEDyVR — Florida Gators Men’s Basketball (@GatorsMBK) March 16, 2025

Gregor Hrovat z Dijonom in Zoran Dragić z Bilbaom bosta tekmeca v polfinalu Fibinega evropskega pokala. Prva tekma bo v Franciji 26. marca, povratna v Španiji pa 2. aprila. V drugem polfinalu si bosta nasproti stala Cholet in Paok.

Dijon je bil tudi na povratni tekmi četrtfinala boljši od nemškega Ludwigsburga. Po domači zmagi 88:75 je na gostovanju slavil 83:72. Gregor Hrovat je v slabih 28 minutah igre dosegel 16 točk ter imel pet podaj. Bilbao Zorana Dragića je v Turčiji proti Tofašu izgubil s 93:102, a je za malenkost ohranil prednost s prve tekme, ki jo je dobil s 84:72. Napredovanje si je priigral v izjemno razburljivi končnici. Zoran Dragić je igral nekaj manj kot 19 minut ter prispeval dve točki, skok in podajo.

Edo Murić Foto: Filip Barbalić

Novo pomembno zmago je v 23. krogu španske lige ACB zabeležila Lleida, ki je po podaljšku s 85:82 premagala Granado, neposrednega tekmeca v boju za obstanek. Klub Eda Murića z osmimi zmagami trenutno zaseda 13. mesto na lestvici in ima dve oziroma tri zmage prednosti pred mestoma, ki ne zagotavljata obstanka v elitni španski druščini.

Lleida je pred zadnjo četrtino namreč zaostajala že dvanajst točk, nato pa začela preobrat, ki ga je z zadeto trojko in izsiljeno osebno napako slabe štiri sekunde pred koncem dokončal Edo Murić. Žal je dodatni prosti met zgrešil in tako ni povsem odločil zmagovalca, a se je s soigralci zato zmage toliko bolj iskreno veselil po podaljšku. Zadeta trojka so bile Murićeve edine točke na tekmi, v 15 minutah igre je dodal še pet skokov.

V Rusiji je brez pokalnega naslova ostal Matic Rebec. Nižni Novgorod je v polfinalu z 78:69 premagal Kimki, v finalu pa je moral priznati premoč ekipi Uralmaš Ekaterinburg, s katero je med tednom z 58:84 izgubil tudi v ligi VTB.

V ligi Belgije in Nizozemske še naprej odlično igra Leon Stergar. Kortrijk z 20 zmagami in štirimi porazi v tem trenutku pred Ostendejem zaseda prvo mesto na lestvici. Nazadnje je s 93:58 premagal nizozemski BAL Weert. Stergar je zabeležil 14 točk ter po dva skoka in podaji. V dresu BAL Weerta mu je nasproti stal mladi slovenski reprezentant Lon Ličan, ki je bil znova med boljšimi posamezniki v ekipi. Igral je 23 minut ter zbral 12 točk, štiri skoke in dve podaji.