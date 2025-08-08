Vodstvo regionalne košarkarske lige Aba je danes predstavilo koledar tekmovalne sezone 2025/26. Prva tekma nove sezone bodo na vrsti 3. oktobra, redni del se bo končal 9. februarja, potem bosta sledili novosti v novem sistemu, končnica za najboljših osem in končnica za obstanek.

V regionalni ligi bo v novi sezoni 18 ekip. Novinca sta Dunaj in romunska Cluj Napoca, ki sta dobila vabili vodstva tekmovanja. Po tekmovalni plati pa bo novinec tudi ljubljanska Ilirija, ki si je nastop priborila v dodatnih kvalifikacijah, kjer je premagala zagrebško Cibono. Poleg Zagrebčanov v primerjavi s sezono 2024/25 v ligi ne bo več niti ekipe Mornar.

V novi sezoni bo 18 ekip razdeljenih v dve skupini. V skupini A so prvaki, košarkarji Partizana, ter še Dubaj, Cluj, Studentski centar, Igokea, FMP, Borac, Split in Krka.

Ob najboljši slovenski ekipi Cedeviti Olimpiji pa bodo v skupini B še Crvena zvezda, Budućnost, Spartak, Bosna, Mega, Zadar, Ilirija in Dunaj.

Ilirija začenja prva

Od slovenskih ekip bo novo sezono prva začela Ilirija, ki jo 3. oktobra čaka gostovanje na Dunaju. Cedevita Olimpija bo v prvem krogu 4. oktobra gostila Mego, Krka je v prvem krogu prosta, prvo tekmo bo igrala 11. oktobra proti Cluju.

Prvi ljubljanski mestni derbi v ligi Aba pa bo na vrsti v 9. krogu 7. decembra, ko bo gostitelj Cedevita Olimpija.

Močno spremenjen sistem

Sistem tekmovanja bo v prihajajoči sezoni močno spremenjen. V vsaki skupini bodo klubi igrali po dvokrožnem sistemu, doma in v gosteh. V vsakem krogu bo ena ekipa prosta.

Cedevita Olimpija in Krka bosta na delu 4. oziroma 11. oktobra. Foto: Aleš Fevžer

Prve štiri ekipe iz skupin A in B se bodo uvrstile v nadaljevanje tekmovanja v tako imenovano osmerico najboljših. Klubi, uvrščeni med petim in devetim mestom v obeh skupinah, bodo nastopili v tako imenovanem "playoutu". Vsi klubi bodo v drugi del prenesli točke, ki jih bodo dosegli v prvem delu tekmovanja.

V fazi najboljših osmih ekip bodo moštva igrala znova po dvokrožnem sistemu, tokrat le proti ekipam iz nasprotne skupine. V bojih za obstanek bo sodelovalo deset ekip, ki bodo prav tako igrale dvokrožno, proti ekipam iz druge skupine.