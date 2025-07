Z novo tekmovalno sezono bo zunanja linija Cedevite Olimpije močnejša za najboljšega strelca elitne litovske lige LKL. V Ljubljano prihaja 24-letni in 185 centimetrov visoki Joseph Girard III, ki je po uspešni študentski karieri – začel jo je na Univerzi Syracuse, zaključil pa na Univerzi Clemson – v sezoni 2024/25 prvič zaigral v Evropi in nosil dres ekipe Nevežis Kedainiai. V litovski LKL je v dresu Nevėžisa Kėdainiai odigral 35 tekem in v povprečju dosegal 21,0 točke, 3,0 asistence in 2,8 skoka na tekmo. Z omenjenim točkovnim povprečjem je postal najboljši strelec litovskega državnega prvenstva. Ob tem je navdušil z izjemno natančnostjo v metih: za dve točki je metal 54,2-odstotno, za tri točke 41,5-odstotno, s črte prostih metov pa kar 90,8-odstotno.

"Navdušen sem, da sem se pridružil Cedeviti Olimpiji. Komaj čakam, da se začne nova sezona. Privabila me je raven tekmovanja. Rad se postavljam pred izzive in to je velik korak naprej v primerjavi s preteklo sezono. Želim igrati proti najboljšim ekipam v Evropi, v EuroCupu in Ligi ABA. Zelo sem navdušen, da bom imel priložnost za takšen preskok," je ob podpisu pogodbe z ljubljanskim klubom povedal Girard III.

"Gre za zelo zanimivega igralca, ki je v pretekli sezoni nastopal v Litvi. Je vsestranski – kombinacija organizatorja igre, ostrostrelca in strelca z instinktom za doseganje točk. Zelo je nadarjen in ima sposobnost, da sam ustvari akcijo in jo tudi uspešno zaključi. Po profilu je nekoliko drugačen od preostalih igralcev v naši ekipi, kar nam lahko prinese dodatno dimenzijo v igri. Od njega pričakujemo veliko motiviranosti in močno željo, da svojo igro dvigne na višjo raven. S svojo kreativnostjo, predvsem v napadalni fazi, bo pomembna okrepitev za našo ekipo – enako, kot pričakujemo tudi od vseh drugih igralcev. Verjamemo, da se bo dobro vključil v ekipo in nam s svojo igro, predvsem v napadu, močno pomagal v prihajajoči sezoni," pa je ob dodatku novega igralca na "roster" povedal glavni trener Zmajev Zvezdan Mitrović.

