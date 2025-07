Krka pripeljala še tretjo okrepitev ta teden

Kaj se dogaja na domači košarkarski tržnici? Sedemindvajsetletna ameriški center Sukhmail Mathon in slovaški branilec Mario Ihring sta nova člana slovenske košarkarske ekipe Krke. Novomeščani so oznanili še tretjo okrepitev ta teden, to je postal 30-letni Leon Šantelj. Nadarjeni košarkar Cedevite Olimpije Mark Morano Mahmutovič pa bo sezono 2025/26 kot posojeni igralec preživel pri domžalskem Kansai Heliosu.

Slovaški košarkar Mario Ihring je nova okrepitev Krke. Gre za standardnega člana slovaške izbrane vrste, v minuli sezoni pa je bil 27-letni organizator igre drugi najboljši asistent poljske lige. "Na položaju organizatorja igre smo se okrepili z Ihringom, ki se je v lanski sezoni izkazal v močni poljski ligi. Verjamemo, da bo s svojimi kreativnimi rešitvami navduševal tudi v dresu Krke," je novo okrepitev ocenil Jure Balažić, direktor Krke.

Ihring je svojo košarkarsko pot začel v domačem klubu Považska Bystrica. Nato se je preselil v tujino in igral v Italiji, Nemčiji, Estoniji, na Poljskem, Hrvaškem, Madžarskem ter znova na Slovaškem. V lanski sezoni je v poljskem prvenstvu za Gliwice odigral 28 tekem. V povprečju je na srečanje dosegal 14 točk, 8 asistenc in 3,8 skoka. Je standardni član slovaške reprezentance. V zadnjem delu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025 je v povprečju dosegel 10,7 točke, 4,7 skoka in 7,3 asistence na tekmo.

"Zelo sem navdušen, da sem postal član Krke, o kateri sem slišal veliko dobrega. Veselim se prihoda v Novo mesto. Naredil bom vse, da bomo imeli dobro sezono," je ob prihodu v Novo mesto dejal slovaški branilec.

Mladi up Olimpije odhaja v Domžale

Mladi košarkar Cedevite Olimpije Mark Morano Mahmutovič je v sezoni 2024/25 ob dopolnjenem 18. letu z ljubljanskim klubom podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo in z zmaji osvojil naslov državnega prvaka v 1. SKL.

Košarkarsko pot je začel v mlajših selekcijah Cedevite Olimpije, so zapisali pri Olimpiji. Z ljubljanskim klubom je osvojil naslove državnega prvaka v kategorijah U15, U16 in U18 ter bil ključen član ekip, ki so krojile vrh slovenskega mladinskega košarkarskega prostora. V sezoni 2024/25 je prvič zaigral tudi za člansko ekipo Olimpije, že pred tem pa je uspešno nosil dres mlade ekipe.

Na mednarodnem prizorišču se je odlično izkazal na evroligaškem turnirju za igralce do 18 let v Münchnu, kjer je bil izbran v idealno peterko turnirja s povprečjem 21 točk in 5,8 skoka na tekmo. V mladinski ligi Aba je na turnirju v Laktaših beležil povprečje 19,3 točke, štiri asistence in tri skoke na tekmo.

Američan iz Litve v Novo mesto

Kot so še sporočili iz novomeškega kluba, Sukhmail Mathon od leta 2022 igra v Evropi in je lani v litovskem državnem prvenstvu za Uteno odigral 13 tekem ter v povprečju dosegal 10,9 točke, 5,7 skoka in 2,2 podaje na tekmo.

"Veseli nas, da se naši ekipi pridružuje ameriški košarkar Sukhmail Mathon. Verjamemo, da bo s svojimi izkušnjami in z energijo pomembno prispeval k uresničevanju naših ciljev. V minulih sezonah je že igral v Evropi, zato smo prepričani, da se bo hitro prilagodil tudi na zahteve lige Aba," je povedal direktor Jure Balažić.

Dvesto osem centimetrov visoki Sukhmail Mathon je košarkarsko pot začel v ZDA. Sprva je bil kapetan ekipe na srednji šoli, med letoma 2017 in 2022 pa je uspešno igral in študiral na bostonski univerzi. V petih sezonah je zbral 151 nastopov, v zadnji sezoni pa je z 10,2 skoka na tekmo sodil med deset najboljših skakalcev v ligi NCAA. Od leta 2022 nastopa v Evropi.

Še tretja okrepitev novomeškega kluba ta teden pa je 30-letni krilni center Leon Šantelj. "Zadovoljni smo, da bo dres Krke v novi sezoni nosil izkušeni Leon Šantelj, ki se najbolje znajde na položaju krilnega centra. Verjamem, da bo svojo kakovost potrdil tudi v prihajajoči sezoni," je ob predstavitvi dejal direktor kluba Jure Balažić.

Svojo košarkarsko pot je Šantelj začel v Postojni, potem pa nadaljeval v UKK Koper, nato pa igral za Kansai Helios in Rogaško. Preizkusil se je tudi v tujini – na Češkem, Hrvaškem in v Belgiji. Leta 2023 je z Zadrom osvojil naslov hrvaškega državnega prvaka, minulo sezono pa uspešno zaključil pri Kvarnerju, kjer je v končnici državnega prvenstva v povprečju dosegal 9,1 točke, 4,5 skoka in 1,3 asistence na tekmo.