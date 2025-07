Ekipo Cedevite Olimpije je okrepil 24-letni in 206 centimetrov visoki Kanadčan Thomas Kennedy, ki je zadnji dve sezoni igral za nemški Telekom Bonn, je sporočil ljubljanski klub. S slovenskimi prvaki je podpisal enoletno pogodbo.

V prejšnji sezoni je bil Kennedy najučinkovitejši igralec Bonna v ligi prvakov, ob tem pa je tudi občasni član kanadske članske reprezentance, Kennedy ima sicer tudi irski potni list. Za Kanado je od leta 2022 nastopil v treh različnih članskih tekmovanjih, leta 2019 pa je bil tudi član reprezentance do 19 let, ki je nastopila na svetovnem prvenstvu.

Za člansko izbrano vrsto je igral leta 2022 na AmeriCupu, v ameriških kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023 in nazadnje v kvalifikacijah za AmeriCup 2025.

"Gre za energičnega in atletsko močnega košarkarja"

"Veseli smo, da se nam v novi sezoni pridružuje Thomas Kennedy, igralec, ki je v zadnjih dveh letih v dresu Bonna pokazal velik napredek in dokazal, da je lahko izjemno koristen člen tako v obrambi kot v napadu. Gre za energičnega in atletsko močnega košarkarja, ki lahko igra na več položajih pod obročem, kar nam bo dalo dodatno širino v rotaciji. Verjamemo, da se bo hitro vključil v naš sistem dela in da bo pomemben del naše zgodbe v prihajajoči sezoni," je ob podpisu pogodbe za spletno stran kluba dejal športni direktor Chechu Mulero.

"Po dveh dobrih sezonah v Bonnu, kjer sem začel svojo evropsko kariero, sem navdušen, da se selim v Ljubljano. O Cedeviti Olimpiji in tudi o Ljubljani sem slišal same dobre stvari. Prepričan sem, da bom lahko prispeval svoj delež in ekipi prinesel veliko energije, na katero bodo lahko navijači ponosni," pa je dejal Kennedy.

V Nemčiji nabral dragocene izkušnje

Pred začetkom sezone 2023/24 se je preselil v Nemčijo. V dveh sezonah je nabiral dragocene izkušnje v nemškem državnem prvenstvu in ligi prvakov. V sezoni 2023/24 je v ligi prvakov nastopil na 12 tekmah in v povprečju dosegal 9,9 točke ter 4,9 skoka, v zadnji pa na osmih v povprečju po 10,1 točke in 9,0 skoka na tekmo.

Preberite še: