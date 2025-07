Poletna liga NBA je priložnost za klube, da preizkusijo mlade talente, povabijo lahko tudi take, ki niso njihovi člani in niso bili izbrani na naboru. V dresu New York Knicks bo tako julija zaigral Luka Ščuka.

New York Knicks so v poletno ligo NBA, ki bo od 10. do 20. julija potekala v igralniškem Las Vegasu, povabili 23-letnega slovenskega reprezentanta Luko Ščuko, so sporočili iz agencije, ki ga zastopa, in nato še iz njegovega kluba. Nekdanji košarkar Cedevite Olimpije je v pretekli klubski sezoni igral za nemški Löwen Braunschweig.

Imel je nekaj res dobrih tekem, dvakrat je bil izbran tudi za igralca tedna v nemški ligi. Zadnji teden meseca 2024 je dal denimo Hamburgu 17 točk in imel še osem skokov, proti Oldenburgu pa 13 točk in devet skokov. "Gospod, ki počne vse," pa so po tekmi z Dynom, ko je bil znova igralec tedna, zapisali v njegovem klubu. Takrat je dal 15 točk (navdušil tudi z zabijanji) in imel še sedem skokov, štiri asistence in štiri blokade. Sezono je končal s povprečjem 10,2 točke na tekmi in 5,5 skoka.

"To je dobra priložnost, da se pokažem"

Luka Ščuka je igral tudi za Cedevito Olimpijo. Foto: www.alesfevzer.com Ščuka je v pogovoru za klubsko spletno stran dejal, da si je po sezoni vzel samo dva tedna za počitek, zdaj pa že trenira, tako za poletno ligo NBA kot za reprezentančno akcijo, ki bo temu sledila. "Tega nisem pričakoval. New York Knicks so poklicali mojega agenta in ta me je vprašal, ali me zanima. Čeprav bom nato igral za reprezentanco, sem rekel seveda. To je dobra priložnost, da se pokažem, in nova izkušnja. Vesel sem, da sem dobil dovoljenje tudi v klubu." V New York na kratke priprave z Knicks odhaja 7. julija.