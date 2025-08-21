Člani Footgolf kluba Posočje Bovec so na svetovnem klubskem prvenstvu v Angliji osvojili drugo mesto. Premoč so morali v finalu priznati le slovaški ekipi iz Nitre.

Foto: Facebook Barve kluba, ki je v Sloveniji pionir tega športa, mešanice golfa in nogometa, so zastopali Gaj Rosič, Mitja Kravanja, Simon Sladič, Primož Zorč, Endi Curk, Robert Kravanja, Vasja Kovač, Aleks Kravanja in Dalija Kovač.

Primoža Zorča smo vam že predstavili v rubriki Druga kariera:

"Ko smo se udeležili kvalifikacij, med njimi tudi treh evropskih, so nas mnogi videli kot outsiderje. A verjeli smo v svojo moč in pokazali, da lahko tekmujemo z najboljšimi. Čudovit je občutek, da smo ostali v igri s Slovaki dobesedno do zadnje luknje. Oni so evropski prvaki in tretjina njihove ekipe igra za reprezentanco. Mi pa smo prijatelji iz Bovca - in prav to je naša največja moč," je s srebrno medaljo okoli vratu za Facebook stran kluba iz Bovca povedal kapetan kluba Gaj Rosič.

Foto: Facebook