Vojna v pisarni: ti znaki horoskopa ne bi smeli delati skupaj

Ste se kdaj vprašali, zakaj z nekaterimi kolegi sodelujete brez težav, z drugimi pa je tudi najpreprostejša naloga kot bojno polje? Po mnenju astrologov se nekatere kombinacije znamenj v poslovnem okolju preprosto ne ujamejo.

Oven in rak

Oven in rak sta srečanje impulzivnosti in občutljivosti, ki se v poslovnem okolju le redko konča srečno. Oven je neposreden, pogumen in usmerjen v akcijo, kar je v nasprotju z rakom, ki je čustven, intuitiven in potrebuje občutek varnosti, da bi lahko normalno deloval. Ovnu se rakova potreba po razmisleku zdi izguba časa, rak pa ovnovo neposrednost doživlja kot nasilje in pomanjkanje empatije. Oven hoče hitre rešitve in rezultate, medtem ko skuša rak graditi moštveni duh in skladno okolje. Njune temeljne prioritete so tako različne, da se skupni projekti končajo s frustracijo na obeh straneh – oven se počuti oviranega, rak pa nerazumljenega.

Lev in škorpijon

Lev in škorpijon sta oba dominantni osebnosti, ki si želita biti glavni. Lev hlepi po pozornosti, priznanju in reflektorjih, je rojeni vodja, ki želi biti v središču dogajanja in dobivati pohvale za svoje delo, skrivnostni škorpijon pa svojo moč črpa iz nadzora in vpliva iz ozadja. Ne potrebuje aplavza, ampak resnično moč odločanja. Ko se znajdeta v isti ekipi, njun boj za premoč postane utrujajoč. Levu se škorpijonova zadržanost zdi sumljiva, škorpijon pa levovo potrebo po drami vidi kot površnost. Oba sta izjemno trmasta in se oklepata svojih položajev, zato se vsak sestanek sprevrže v tekmovanje egov, namesto da bi konstruktivno sodelovala.

Dvojčka in kozorog

Kombinacija dvojčka in kozoroga je recept za poslovni kaos. Dvojček je prilagodljiv, hitro razmišlja in počne več stvari hkrati, a mu obenem manjka pozornosti in doslednosti. Je družabni metuljček, ki se rad pogovarja in izmenjuje ideje, medtem ko je kozorog poosebljena disciplina, struktura in potrpežljivo delo. Ima jasen načrt, ki mu sledi korak za korakom, brez zavijanja s poti. Kozorog do dvojčkovega načina dela čuti prezir, zdi se mu neresen in nezanesljiv, dvojčku pa se kozorogov tradicionalni pristop zdi dolgočasen in omejen. Medtem ko kozorog gradi temelje, dvojček že jadra proti novi, sijajni ideji in kozoroga pušča, da sam dokonča delo.

Devica in strelec

Ko se srečata devica in strelec, se sproži konflikt mikro in makro pogleda na svet. Devica je usmerjena v podrobnosti, analizo in popolnost, pri njej je vsaka vejica na svojem mestu in vsaka tabela popolno oblikovana. Optimistični strelec je vizionar, ki vidi širšo sliko, je navdušen nad novimi projekti, obenem pa se mu ne ljubi ukvarjati s podrobnostmi, ker se mu zdijo nepomembne za končni cilj. Njuno sodelovanje je neskončna frustracija, devica neprestano popravlja strelčevo "površnost", kar strelec vidi kot omejevanje in mikromenedžment. Na koncu je devica povsem izčrpana od popravkov, medtem ko je strelec izgubil vso motivacijo.

Vodnar in bik

Odnos vodnarja in bika v službi je konflikt inovatorja in tradicionalista. Vodnar je znamenje prihodnost, ki ves čas išče nove, nekonvencionalne rešitve ter izboljšanja. Ne mara stagnacije in želi revolucionarizirati vsak proces. Bik pa ceni stabilnost, varnost in preverjene metode, njegov moto je: "Ne popravljaj, če ni pokvarjeno." Ko morata sodelovati, vodnar predlaga radikalne spremembe, ki se biku zdijo nepotrebno tvegane. Bik se drži starih pravil in postopkov, kar vodnarja spravlja ob živce, saj se mu zdi kot nepotreben odpor do napredka. Njuna svetova se preprosto ne prekrivata, zaradi česar skupnih projektov ne moreta niti zagnati.