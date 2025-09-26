Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek,
26. 9. 2025,
20.09

Petek, 26. 9. 2025, 20.09

1 ura, 35 minut

Ti znaki horoskopa v trenutku prepoznajo laž

Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Nekaterih ljudi preprosto ni mogoče prelisičiti. S svojo intuicijo, pronicljivostjo in sposobnostjo branja neverbalnih znakov hitro prepoznajo, če kdo ni iskren. Še posebej izražen dar za prepoznavanje lažnivcev imajo ta tri nebesna znamenja.

Škorpijon

Škorpijoni so znani po svoji prodorni intuiciji in sposobnosti, da vidijo pod površje. Ko jim kdo skuša lagati, nemudoma prepoznajo drobna znamenja, ki jih drugi običajno spregledajo. S svojo ostro percepcijo in čustveno inteligenco so nepogrešljivi, ko je treba razkriti laž. Ne verjamejo besedam, ampak opazujejo, kaj kdo počne in kako se obnaša, zato jih le redkokdo lahko prelisiči.

Devica

Device so pozorne na podrobnosti in imajo izjemen občutek za logiko. Ko se jim kaj zdi neprepričljivo, zelo hitro povežejo neskladnosti v besedah in obnašanju. S svojim analitičnim umom znajo prepoznati drobna protislovja, ki jih drugi ne opazijo. Težko spregledajo znake laži, saj imajo prirojen občutek za to, da jih opazijo, in zato neiskrenost odkrijejo hitreje, kot bi kdo pričakoval.

Kozorog

Kozorogi so realistični in prizemljeni, zato jih je težko zavesti s praznimi besedami. K vsaki situaciji pristopijo trezno in mirno ter hitro ocenijo, kako iskren je sogovornik. Njihova resnost in izkušnje jih učijo, naj ne verjamejo vsemu, kar slišijo, ampak zahtevajo dokaze in doslednost. Ko opazijo kakšno odstopanje, hitro vedo, da se za tem skriva laž, zato jih je izjemno težko speljati na napačno sled.

Preverite svoj današnji horoskop.

nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrologija horoskop
