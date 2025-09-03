Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

V teh znakih se rodijo najboljši ljubimci

ljubezen, zveza, par | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Nekatera nebesna znamenja so preprosto rojena za to, da osvajajo s svojim šarmom in strastjo. V ljubezni dajo vse od sebe, s svojo energijo, željo in predanostjo so nepozabni ljubimci.

Škorpijon

Škorpijoni so sinonim za intenzivnost in strast. Njihova privlačnost je magnetična, v zvezi pa se popolnoma posvetijo partnerju. Ko ljubijo, ljubijo globoko in brez zadržkov, zaradi česar jim v intimnosti med nebesnimi znamenji ni para.

Lev

Levi so radi najboljši v vsem, tudi ljubezni. S svojo ognjeno energijo in egom v partnerski zvezi želijo dokazati svojo vrednost. Zanje je ljubezen igra, v kateri se hočejo izkazati, zaradi te želje pa so strastni in nepozabni ljubimci.

Oven

Ovni v ljubezensko zvezo vstopijo z brezmejno energijo in pogumom. Strast jim je prirojena, njihov temperament jih sili, da dajo vse od sebe. Z njimi ni nikoli dolgčas, ker vsak odnos doživljajo kot vznemirljivo pustolovščino.

Preverite svoj dnevni horoskop.

