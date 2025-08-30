Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sobota,
30. 8. 2025,
20.10

Sobota, 30. 8. 2025, 20.10

1 ura, 9 minut

Ljudje, rojeni v teh znakih, imajo najmanj težav z denarjem

Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Finančna stabilnost velja za rezultat discipline, uspešnega načrtovanja in modrih odločitev. Po mnenju astrologov pa je pri tem, kako ravnate z denarjem, pomembno tudi vaše nebesno znamenje. Najpametneje naj bi z denarjem ravnali ti trije znaki horoskopa.

Kozorog

Kozorogi so znani po svojem racionalnem pristopu k življenju, to pa je očitno tudi v načinu, kako ravnajo z denarjem. Le redko zapravljajo za nepotrebne stvari in imajo za večje investicije vedno razdelan načrt. Njihova finančna varnost temelji na potrpežljivosti in sposobnosti dolgoročnega načrtovanja – njihov recept za mirno prihodnost je varčevanje in vlaganje v stabilne vire dohodka.

Devica

Device ne prenašajo kaosa in to velja tudi za finance. Njihova izjemna organiziranost se opazi v vsem: od načrtovanja hišnega proračuna do izbiranja priložnosti, ki se jim bodo obrestovale. Le redko si dovolijo nepotrebna tveganja, denar vedno trošijo premišljeno in z jasnim ciljem. Prav zato imajo le redko finančne težave, saj imajo vedno pripravljeno zalogo denarja "za hude čase".

Bik

Biki cenijo varnost, kar se odraža predvsem v materialnem vidiku njihovega življenja. Radi imajo občutek nadzora nad svojimi prihodki in svoj denar vedno pazljivo razporejajo. Čeprav neizmerno uživajo v udobju in razkošju, pa nikoli ne zapravijo več, kot imajo. Njihove finance so stabilne, ker znajo vedno najti pravo ravnovesje med uživanjem in odgovornostjo.

Preverite svoj dnevni horoskop.

