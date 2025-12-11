Nogometaši Celja bodo zvečer naskakovali zgodovinski izziv in skušali postati prva slovenska ekipa, ki bi zmagala na evropskem gostovanju na Hrvaškem. Varovanci Alberta Riere bodo ob 21. uri gostovali pri Rijeki, ki jo vodi stari znanec 1. SNL Victor Sanchez, za hrvaške prvake pa nastopa tudi Dejan Petrovič. Španska stratega se zelo spoštujeta, za veselo novico pa je pri Celjanih poskrbel Franko Kovačević, ki je odpravil poškodbo mišice in se vrača na igrišče. Na delu bo še nekaj slovenskih legionarjev. Andraž Šporar ne bo mogel pomagati Slovanu.

Celjani bodo na Reki žal pogrešali poškodovanega kapetana Žana Karničnika, ki ga po operaciji rame čaka nekajmesečno okrevanje. Zaradi zdravstvenih težav sta nekaj zadnjih tekem izpustila prvi strelec Franko Kovačević in prodorni španski branilec Juanjo Nieto, kar je prav tako pustilo sledi v celjski igri. Navijači rumeno-modrih stiskajo pesti, da bosta Hrvat in Španec nared za nastop na Rujevici, kjer bi Celjanom njuna pomoč v boju z motivirano Rijeko prišla še kako prav.

Ko je na Reki zagledal avtobus, mu je zaigralo srce

V ligaškem delu konferenčne lige je dosegel že pet zadetkov. Foto: Jure Banfi Kovačević je očitno nared, gostovanje na Reki pa je v njem prebudilo spomine, saj se je na Rujevici dokazoval še kot najstnik. Takrat je bil prvi trener Rijeke Matjaž Kek. "Ta tekma bo zame nekaj posebnega. V meni se, vse odkar smo prišli v hotel, budijo spomini. Na poti na trening sem videl avtobus, s katerim sem se pred toliko leti vozil v šolo in na treninge, zato sem res vesel, da sem spet tukaj, in toliko bolj komaj čakam tekmo. Tudi zaradi tega, ker sem zadnjih nekaj tekem preventivno izpustil. Imel sem manjšo težavo z mišico, ki smo ji raje dali čas, kot pa tvegali kaj večjega, zdaj pa sem znova pripravljen za vsako minuto, ki mi jo bo trener namenil," je hrvaški napadalec razveselil navijače z novico, da je pripravljen na reški obračun.

Kako pa o srečanju razmišljajo v domačem taboru? "To je tekma za milijon evrov," so dvoboj poimenovali na Hrvaškem, saj se zavedajo, da bi zmaga Rijeko približala k uresničitvi cilja, igranju v izločilnem delu, ki prinaša tudi finančne ugodnosti. Celjani so prvotni cilj že uresničili. Z devetimi točkami so si odprli vrata napredovanja, a želijo zadržati uvrstitev med osmimi najboljšimi, ki bi jih peljala neposredno v osmino finala.

Sanchez navdušen nad celjskim projektom

Victor Sanchez se bo prvič pomeril z Albertom Riero, odkar je prevzel vodenje Rijeke. Foto: Guliverimage "Verjamem, da smo pripravljeni. Ekipa je samozavestna, pred našimi navijači bomo odigrali dobro tekmo. Želimo osvojiti tri točke, to je naš cilj," je dejal Victor Sanchez, poln hvale na račun Alberta Riere in celjskega dolgoročnega projekta. "Je klub, ki stalno napreduje. Njihova prednost je to, da so usklajeni s profili igralcev, potrebnimi za njihov model igre. To počnejo odlično – tako strokovni štab kot tudi vodstvo kluba. Vesel sem za kolega Riero. V prejšnji sezoni sva bila tekmeca, a imava zelo dober odnos. Vesel sem, da španski trenerji dosegajo uspehe tudi zunaj Španije," je povedal in dodal, da bi lahko zaradi celjskega načina igre danes pričakovali veliko zadetkov.

Pohvalil je igro slovenskih jesenskih prvakov in poudaril, da Celje največji poudarek daje posesti žoge. "Gradnjo napadov začenja v sistemu 3+2 ali 3+1, včasih preskočijo v sistem 4-3-3. Igrajo zelo široko, z veliko hitrih, nevarnih in tehnično kakovostnih krilnih igralcev, v obrambi pa krijejo ena na ena po celotnem igrišču. Močni so tudi v prekinitvah," opozarja Sanchez, ki se zaveda, da Celje pod vodstvom Riere slovi tudi po tem, da zna presenetiti tekmeca.

Riera: Ne igrata Victor in Albert, ampak ...

Ko sta se Sanchez in Riera merila v Sloveniji, je bila uspešnejša Sanchezova Olimpija. Kako pa bo zdaj?

Albert Riera verjame, da lahko njegova ekipa, čeprav se na Reki ne bo mogla predstaviti z najmočnejšo enajsterico, pokvari načrte Rijeki. Foto: Aleš Fevžer

"Morda nismo bili vedno uspešni proti Victorjevim ekipam, smo pa bili vedno mi tisti, ki smo dominirali in imeli več posesti. Ne igrata pa Victor in Albert, ampak je to tekma Celja in Rijeke. Imamo svoj načrt, svojo idejo in vsi nogometaši vedo, kaj morajo storiti," je Riera prepričan, da so se Celjani dobro pripravili na izziv na Hrvaškem.

Najboljši strelci konferenčne lige: 5 – Kovačević (Celje)

4 – Marius (Samsunspor), Mulahusejnović (Noah)

3 - Diaby-Fadiga (Rakow)

...

Slovan v Severni Makedoniji brez Šporarja

Andraža Šporarja ob koncu koledarskega leta 2025 pestijo zdravstvene težave. Foto: Aleš Fevžer Danes bo nastopilo še nekaj slovenskih legionarjev. Petar Stojanović bo z Legio gostoval v Armeniji, kjer je sanje o evropski jeseni letos sklenila Olimpija. Poljski velikan potrebuje točke, če se želi vključiti v boj za napredovanje. Podobno velja za slovaškega prvaka Slovan Bratislava, ki bo na delu v Severni Makedoniji. Kenan Bajrić bo nastopil, Andraž Šporar pa zaradi poškodbe ne kandidira za srečanje. Izpustil je že zadnje tri tekme Slovana. Jagiellonia Bialystok bo z Dušanom Stojinovićem, ki bi dvoboj lahko začel od prve minute, gostila Rayo Vallecano.

Celjani bodo v zadnjem krogu 18. decembra gostili irski Shelbourne, ki ga danes čaka zanimiv otoški spopad s Crystal Palaceom. Shelbourne je eden izmed šestih klubov brez zmage v konferenčni ligi. Na lestvici je presenetljivo zadnji dunajski Rapid, ki je kot edini nanizal kar štiri poraze.

Konferenčna liga, ligaški del (5. krog):

Četrtek, 11. december:

Lestvica: