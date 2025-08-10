Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nedelja,
10. 8. 2025,
17.00

Nedelja, 10. 8. 2025, 17.00

55 minut

Nebesna znamenja, ki najslabše prenašajo samoto

ženska, dekle, ulica, osamljenost | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Čeprav se na prvi pogled zdijo močni, stabilni in povsem samostojni, pripadniki treh nebesnih znamenj samoto prenašajo veliko slabše, kot so pripravljeni priznati.

Rak

Raki so znani po svoji čustveni globini, a tudi po potrebi po pripadnosti. Čeprav znajo povsem dobro poskrbeti zase, si globoko v sebi želijo ob sebi še koga - ne zaradi šibkosti, ampak ker svoje življenje radi delijo z drugimi. Samoto težko prenašajo, ker se jim takrat zdi, da ne morejo izraziti svoje skrbnosti. Njihova neodvisnost je pravzaprav način zaščite pred razočaranjem.

Lev

Levi izžarevajo samozavest in moč, pogosto so oni tiste osebe, ki vodijo, navdihujejo in osvojijo vsak prostor, v katerega vstopijo. Mnogi pa ob tem ne opazijo njihove potrebe po potrditvi in čustveni povezanosti. Levi se zdijo neodvisni in samozadostni, globoko v sebi pa čutijo potrebo, da bi bili opaženi, cenjeni in ljubljeni. Če tega ne dobijo, začnejo dvomiti o lastni vrednosti.

Tehtnica

Tehtnice imajo prirojeno usmerjenost v odnose. Čeprav se znajo odločati tudi samostojno, pa jim je veliko bolj všeč, če imajo ob sebi še koga. Njihov notranji mir je pogosto odvisen od tega, ali se počutijo čustveno povezane še s kom. Brez bližine se počutijo izgubljene, kot da jim nekaj manjka. Samota jim prinaša nelagodje, ker se v tišini spoprijemajo s svojo notranjo negotovostjo.

