Ljudje, rojeni v teh znakih, vam vse povedo naravnost v obraz

Fraza "molk je zlato" za nekatere ljudi preprosto ne velja. Ko imajo kaj za povedati, to tudi povedo in pri tem ne izbirajo besed. Nočejo biti nevljudni, a so prepričani, da morajo govoriti resnico, pa naj bo ta še tako neprijetna. Takšni ljudje se praviloma rodijo v enem od teh dveh znakov horoskopa.

Oven

Ovni so znani po svojem impulzivnem temperamentu in brutalni iskrenosti. Ko jih kaj zmoti, ne bodo čakali na pravi trenutek, ampak vam bodo to povedali takoj in brez olepševanja. Ne prenašajo dvoličnosti, laži in pretvarjanja ter pričakujejo, da bodo tudi drugi tako odprti, kot so oni. Čeprav njihova neposrednost koga šokira, ne želijo nikogar prizadeti, ampak le razčistiti stvari. Transparentnost jim je pomembnejša od taktnosti, zato jih ljudje ali obožujejo ali pa se jih izogibajo.

Ovni ne izbirajo besed, da bi se vam dobrikali, ampak so povsem avtentični. Prepričani so, da je edino pravilno povedati, kar misliš, tudi če bo to privedlo do nesporazumov. Iskrenost jim daje občutek nadzora in samozavesti. Ko vam oven kaj reče, ste lahko gotovi, da to tudi misli. Tudi če zvenijo grobo, ob njih vedno veste, pri čem ste.

Kozorog

Kozorogi ne marajo potrate časa ali pretirane vljudnosti, svoje mnenje izražajo jasno in precizno. Njihova iskrenost je posledica racionalnosti, ne impulzivnosti, zato so še nevarnejši, ko se odločijo, da bodo povedali nekaj, kar so drugi zamolčali. Prepričani so, da je govorjenje resnice odgovorno ravnanje, sploh ko gre za kaj pomembnega ali ko jih kdo prosi za nasvet. Ne zavlačujejo, olepšujejo ali se pretvarjajo, da je vse v redu, ampak so direktni, resni in izžarevajo avtoriteto.

Za kozoroge je resnica orodje, s katerim se rešujejo težave in usmerjajo odnosi. Njihove besede so resda lahko hladne, a so vedno povsem iskrene. Prepričani so, da so dolgoročno koristnejši, če so odkritosrčni, kot pa da bi jih skrbelo, da bodo koga prizadeli. Ljudem se zato zdijo strogi, a obenem zaupanja vredni.