Kam na dopust? To so najboljše destinacije za vsak znak horoskopa.

Oven: Antwerpen, Belgija

Ovni ne morejo biti pri miru, ampak potrebujejo gibanje, raznolikost in nekaj nepričakovanega za vsakim vogalom. To je energija, ki jo bodo našli v Antwerpnu, mestu, ki je kul, ne da bi se trudilo.

Bik: Atene, Grčija

Biki imajo radi dobro hrano, lepe razglede in dovolj časa, da lahko uživajo v obojem. Atene jim bodo dovolile, da upočasnijo tempo, in jim ponudile dovolj možnosti za raziskovanje, ko bodo pri volji za to.

Dvojčka: Barcelona, Španija

Dvojčki se hitro začnejo dolgočasiti, zato morajo na počitnice v mesto, ki jih bo ves čas presenečalo. Barcelona je kot nalašč za to – v enem trenutku ste na plaži, v drugem pa že v osupljivi gotski cerkvi.

Rak: Varšava, Poljska

Varšava ima mehkobo, ki rakom izjemno prija. To je mesto, ki se ne sili v ospredje, ampak ima resnično srčnost. Raki imajo na potovanjih radi zgodovino in domačnost obenem, Varšava pa ima oboje.

Lev: Salzburg, Avstrija

Levi si želijo lepote, Salzburg pa je ima na pretek. Gore, glasba, dramatično okolje – tam je vsak kotiček videti kot slika. Tam se vsakdo počuti kot glavni igralec v filmu in levi potrebujejo točno to.

Devica: Hamburg, Nemčija

Device opazijo vsako podrobnost in Hamburg to nagradi. To je čisto in učinkovito mesto, ki je obenem tudi kul, a ne na pompozen način. Device pa cenijo ravno to, da v mestu vse deluje, kot mora.

Tehtnica: Dublin, Irska

Tehtnice si želijo miru, šarma in dobre družbe, Dublin pa je eno tistih mest, kjer se vse zdi preprosto. Tam se zapleteš v pogovor z neznancem, se sprehajaš po parkih in čutiš, kako te zgodbe vlečejo vase.

Škorpijon: Milano, Italija

Milano je eleganten in muhast ter poln nians, ki jih ne opaziš takoj. Kot bi govorili o škorpijonih, kajne? To mesto je popolno zanje, saj se bodo kar zlili z njim, ga tiho raziskovali in se zaljubili v temačnejše kotičke.

Strelec: Zürich, Švica

Strelci vsako potovanje vzamejo skrajno resno, hočejo svobodo in naravo ter vsak dan nekaj novega. Zürich jim lahko ponudi vse to, je popolna destinacija za strelce, ki bodo tam ves čas v gibanju in obenem sproščeni.

Kozorog: Berlin, Nemčija

Kozorogi so osredotočeni, praktični in tudi na oddihu ne marajo plehkosti. Berlin je zato zanje idealna destinacija – je poln zgodovine, odličnega oblikovanja in krajev, ob katerih se zamisliš.

Vodnar: Rim, Italija

Vodnarjem so všeč kraji, ki so malce čudni in kaotični ter obenem polni zgodb. Prav zato je idealno mesto zanje italijanska prestolnica, ki je polna presenečenj in življenja.

Ribi: London, Združeno kraljestvo

London razume vsakogar. Je muhast, poln nians in še bolj poln kotičkov, ki so videti kot iz romana. To je nedvomno eno od najboljših mest za ribe, saj jim je tam dovoljeno sanjariti, kolikor zmorejo.