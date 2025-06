To sta najbolj neolikana znaka horoskopa

Medtem ko večina ljudi pri vsakodnevni komunikaciji pazi na vsaj osnovna pravila olike, pa so nekateri vedno tako neposredni, da pogosto delujejo grobo. Ta iskrenost neredko prestopi mejo taktnosti in zdi se, kot da jim je vseeno, kako bodo njihove besede delovale na druge. Najmanj olike poznajo ljudje, rojeni v teh dveh nebesnih znamenjih.

Oven

Ovni so znani po svoji zaletavosti in neposrednosti, zaradi česar pogosto delujejo grobo ali neolikano. Ker hočejo, da bi bilo vedno vse po njihovem, pogosto brez zavor izrečejo karkoli, kar jim pade na misel, in se ob tem ne ozirajo na to, kakšen vtis bodo pustili. Ljudje, rojeni v tem znaku, ne prenašajo ne dolgovezenja ne dvoličnosti, ampak vedno izberejo iskrenost, pa naj bo še tako neprijetna. Njihova neolikanost ni zlonamerna, ampak izvira iz potrebe po jasnosti in hitrih rešitvah.

Pogosto ne razmišljajo o posledicah svojih opazk, še posebej takrat, ko so vznemirjeni ali pod pritiskom. Sploh se ne zavedajo, da so njihove besede ostra kritika ali neprimeren nasvet oziroma da so privzdignili glas. V družbi se pogosto zdijo netaktni, kar lahko privede tudi do nesporazumov ali prepirov. Prijatelji cenijo njihovo iskrenost in energijo, se pa obenem zavedajo, da na ovne ne morejo računati, ko je potreben diplomatski pristop.

Strelec

Strelci slovijo po svoji odprtosti in ljubezni do svobode, a ta osebnostna lastnost pogosto preraste v pretirano iskrenost, ki meji na neolikanost. Brez zadržkov povedo svoje mnenje in ob tem ne razmišljajo, da bi s svojimi komentarji lahko koga prizadeli. Radi presenečajo ljudi s svojo izvirnostjo, a pri tem včasih zanemarijo osnovna pravila olike. Njihova spontanost in smisel za humor pogosto prestopita mejo, kar njihova okolica razume kot neolikanost.

V družbi pogosto pripovedujejo anekdote in zbijajo šale, ki niso primerne za tisti trenutek ali ljudi, s katerimi so. Radi se tudi norčujejo iz drugih in provocirajo, pri čemer se ne zavedajo, da obstajajo meje zasebnosti. Potrebo po resnici pogosto postavijo pred obzirnost in empatijo. Prijatelji strelce opisujejo kot zabavne in iskrene ljudi, pa tudi kot tiste, ki se ne znajo pravočasno zaustaviti. S svojim šarmom in avtentičnostjo so priljubljeni, a bi lahko bili tudi bolj obzirni.