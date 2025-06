To sta najbolj posesivni nebesni znamenji

Pri nekaterih ljudeh se ljubezen pogosto sprevrže v potrebo po nadzoru, strah pred izgubo in željo, da bi partner "pripadal" le njim. Običajno so to ljudje, rojeni v enem od teh dveh znakov horoskopa.

Škorpijon

Škorpijoni ljubijo močno in še močneje varujejo tiste, ki jih ljubijo. Njihova ljubezen je globoka in strastna, a jo žal pogosto spremlja tudi intenzivna želja po nadzoru. Škorpijoni težko prenesejo negotovost in dvoumne dogodke. Če se jim zazdi, da jim nekaj uhaja izpod nadzora, postanejo nezaupljivi, ljubosumni in izrazito zaščitniško nastrojeni. Ni jim dovolj, da jim verjamete, ampak hočejo občutiti popolno predanost. Vse, kar je manj od tega, doživljajo kot grožnjo.

Bik

Biki morda ne delujejo dramatično, a ko ljubijo, je to z globokim prepričanjem, da je ta zveza nekaj trajnega. Cenijo stabilnost in rutino, vsaka sprememba v obnašanju partnerja pa jih lahko vznemiri. V njih se vzbudi posesivnost, ker imajo prirojeno potrebo po varnosti. Hočejo vedeti, pri čem so, s kom so in kaj lahko pričakujejo. Čeprav se ne odzivajo burno kot škorpijoni, pa vam s svojo trmo in tiho sumničavostjo dajejo občutek, da vas imajo ves čas pod nazorom.