To so najbolj šarmantni znaki horoskopa

Tehtnica

Tehtnicam se sploh ni treba truditi, pa njihov šarm deluje kot magnet. So vedno uglajene in z nezmotljivim občutkom za estetiko, znajo se vključiti v vsak pogovor in nasmejati vsakega sogovornika, v njihovi družbi se čas kar ustavi. Svoje besede skrbno izbirajo, komplimente odmerjajo tako, da se ne zdijo pretirani, njihovega nasmeha pa se še dolgo spominjamo.

Lev

Levi vedo, da so zvezde, a tega nikoli ne izkoristijo proti drugim, ampak ravno nasprotno – ob njih se vsakdo počuti, kot da je nekaj posebnega. Njihove toplina, karizma in samozavest so zmešane v privlačen koktajl, ki vas osvoji že ob prvem stiku. Levi družbo osvajajo z zgodbami, smehom, včasih pa celo s pesmijo, saj gredo pri šarmiranju vedno do konca.

Dvojčka

Dvojčki ne potrebujejo scenografije ali naučenega govora, ampak znajo neverjetno dobro improvizirati in so tako zabavni, da boste pozabili, kaj ste jih pravzaprav vprašali. Njihova največja moč je, da znajo govoriti, poslušati, menjati ton in ritem pogovora tako, da vam bo vedno zabavno, tudi če se pogovarjate o vremenu. Takšnega šarma se ne moreš naučiti, z njim se rodiš.

Ribi

Ribe so tihe osvajalke, one ne šarmirajo naglas, ampak diskretno, z občutkom in empatijo. Že s samo prisotnostjo prinesejo mir, s svojim pogledom pa povedo več kot z besedami. To so tiste osebe, ki vas vprašajo, kako ste, in nato dejansko prisluhnejo. Njihov šarm se skriva v avtentičnosti, sočutju in neizmerni toplini. Ko ste v njihovi družbi, se svet zdi lepši.