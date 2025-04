Mojstri praznih obljub: teh znakov horoskopa ne držite za besedo

Dvojčka

Dvojčki pri obljubljanju nimajo slabih namenov, v tistem trenutku zagotovo mislijo resno, toda v največ eni uri jih bo že obsedla neka nova zamisel, oseba ali načrt in vse, kar so prej izrekli, bo padlo v pozabo. Imajo sijajno energijo in neizmerno ljubezen do ljudi, a njihova nezanesljivost marsikoga spravi ob živce. Če vam je dvojček kaj obljubil, ga spomnite na to. Večkrat.

Strelec

Vse, kar strelci počnejo, počnejo iz srca. Je pa njihovo srce malce zmedeno. Iz njih obljube letijo na vse strani, pogosto v kakšnem od njihovih pogostih izbruhov optimizma in navdušenja, med katerimi pozabijo, da ima dan le 24 ur. Njihove obljube niso prazne zato, ker bi bili zlobni, ampak zato, ker so se preprosto precenili. Strelci potrebujejo svobodo, zato jih fiksni načrti pač dušijo.

Ribi

Čustvene ribe nočejo nikogar razočarati in prav zato vedno znova obljubijo veliko več, kot so sposobne izpolniti. Ko se znajdejo v tej zagati, pa izginejo v svojem svetu sanj, čustev in pasivne krivde. Ko ribe rečejo: "Da," to pogosto pomeni: "Upam, da mi bo uspelo." In ko obmolknejo, s tem pravzaprav sporočajo: "Zelo mi je žal, a tega ne zmorem izreči na glas."