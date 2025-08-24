Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž.

Nedelja,
24. 8. 2025,
16.46

Umrl igralec kultne mafijske serije

Jerry Adler (desno) v mafijski seriji Sopranovi. Ob njem je glavni junak serije Tony Soprano, ki ga je igral James Gandolfini. Ta je umrl leta 2013.

Jerry Adler (desno) v mafijski seriji Sopranovi. Ob njem je glavni junak serije Tony Soprano, ki ga je igral James Gandolfini. Ta je umrl leta 2013.

Foto: Guliverimage

Ameriški igralec Jerry Adler, ki je zaslovel z mafijsko serijo Sopranovi, je umrl v New Yorku v starosti 96 let, je sporočila njegova družina. Za zdaj niso znane podrobnosti njegove smrti.

Po srednji šoli je Jerry Adler delal kot gledališki menedžer na Broadwayu, nato režiral več produkcij in končno postal igralec, ko je bil star že več kot 60 let.  Po več manjših vlogah je svoj preboj dosegel v Sopranovih, kjer je igral vlogo Hermana Hesha Rabkina, piše švicarski medij Watson.

