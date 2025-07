Umrl je legendarni rokoborec Hulk Hogan

V starosti 71 let je umrl Hulk Hogan, legendarni rokoborec in televizijska osebnost, poročajo ameriški mediji. Hogan je svoje spretnosti iz ringa kasneje unovčil v medijih in igralski karieri.

Portal TMZ je poročal, da so bili reševalci v četrtek zjutraj napoteni na dom ikone WWE (World Wrestling Entertainment) v mestu Clearwater na Floridi. Operaterji pa so navedli, da so reševalci posredovali zaradi srčnega zastoja.

Prepoznaven po ruti in laseh ter brkih

Legendarni ameriški rokoborec Hulk Hogan s pravim imenom Terry Gene Bollea, ki je bil med drugim prepoznaven po ruti v laseh in značilnih brkih, je umrl na svojem domu na Floridi, poroča ameriška televizija NBC, ki se sklicuje na njegovega menedžerja Chrisa Vola.

Foto: Guliverimage

Pred nekaj tedni je Hoganova žena Sky Daily zanikala, da je legendarni rokoborec v komi in ob tem izjavila, da je njegovo srce "močno", medtem ko si je opomogel od operacij.

V sporočilu za javnost, ki ga je na družbenih omrežjih objavila organizacija WWE, so zapisali, da so "žalostni ob novici o smrti člana Dvorane slavnih WWE Hulka Hogana". Priznali so Hoganov trajen kulturni vpliv in dodali, da je bil "ena najbolj prepoznavnih osebnosti pop kulture" in nekdo, ki je "WWE pomagal doseči globalno prepoznavnost v osemdesetih letih".

Leta 1998 v San Diegu med revijalno borbo s košarkarkim zvezdnikom in članom ekipe Utah Jazz Karlom Maloneom Foto: Guliverimage

Zaneslo ga je tudi v Hollywood

Hulk Hogan je profesionalno rokoborbo spremenil v družinsko zabavo. Pred Hulkom je bila rokoborba namenjena precej ozkemu občinstvu, navajajo ameriški mediji. Prav Hulkova teatralnost (znana tudi kot Hulkomania) v ringu je bila pravi magnet tako za otroke kot tudi njihove starše, kar je še povečalo prepoznavnost in zanimanje za ta šport.

Hogan je zaplul tudi v hollywoodske vode, zaigral je tudi v več filmih in imel tudi svoj družinski resničnostni šov.

Foto: Guliverimage

Leta 2005 prvič sprejet v dvorano slavnih WWE

Leta 2005 je bil sprejet tudi v dvorano slavnih WWE, a so ga leta 2015 zaradi škandala in z njim povezanih rasističnih komentarjev iz njega izključili. Leta 2020 je bil v dvorano slavnih sprejet še drugič, a takrat kot člana NWO (New World Order).

Hulk Hogan z otrokoma Brooke in Nickom ter prvo ženo Lindo Foto: Guliverimage

Hogan je lani vzdihnil tudi veliko obrvi, ko je izrazil javno podporo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, s svojimi teatralnimi vložki pa je bil na Republikanski nacionalni konvenciji prava zvezda.

Hogan lani oktobra na Republikanski nacionalni konvenciji Foto: Guliverimage

Skočil je v tri zakone

Legendarni rokoborec je septembra 2023 skočil v svoj tretji zakon, takrat se je poročil s 25 let mlajšo inštruktorico joge Sky Daily, s katero sta se zaročila po letu in pol razmerja. Pred tem je bil od leta s prvo ženo Lindo Hogan poročen od leta 1983 do 2009, kasneje pa od leta 2010 do 2021 še z Jennifer McDaniel. Hogan ima iz zakona z ženo Lindo hčerko Brooke in sina Nicka.

Preberite še: