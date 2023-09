Hulk Hogan je znova oddan #video

Hogan velja za najbolj priznanega rokoborca na svetu in najbolj priljubljenega rokoborca osemdesetih let.

Hogan velja za najbolj priznanega rokoborca na svetu in najbolj priljubljenega rokoborca osemdesetih let. Foto: Guliverimage

Upokojeni profesionalni rokoborec Hulk Hogan se je v petek poročil s 25 let mlajšo inštruktorico joge Sky Daily, s katero sta se zaročila po letu in pol razmerja, poroča portal TMZ.

Da je 70-letni Hogan zaročen, je sporočil konec julija na svojih družbenih omrežjih. Takrat je zapisal: "Bila je dovolj nora, da je rekla da." Par se je poročil hitro po zaroki, saj sta si želela čim prej postati mož in žena. Zdaj pa je pod posnetek s poroke zapisal, da se začenja njegovo novo življenje.

Poročna prstana naj bi stala okoli 500 tisoč dolarjev

Par se je poročil na intimni ceremoniji v baptistični cerkvi Indian Rocks na Floridi, kjer se je zbrala le ožja družina. Tam naj bi bili le njuni otroci. Hogan ima iz prejšnjih zakonov 35-letno hčer Brooke, ki je edina od otrok, ki se srečanja zaradi obveznosti ni mogla udeležiti, in 33-letnega sina Nicka, njegova žena pa ima iz prejšnjih zvez tri otroke.

Nevesta je nosila obleko znamke Rue de Seine in uhane, ogrlico ter zapestnico iz 18-karatnega belega zlata in s štirikaratnimi diamanti. Prstana, ki sta si jih nadela, naj bi stala okoli 500 tisoč dolarjev (470.625 evrov). Hogan pa je nosil črno obleko in značilno črno ruto.

Njegova tretja poroka

To je sicer Hoganova tretja poroka. Med letoma 1983 in 2009 je bil poročen z Lindo Hogan, s katero ima tudi oba otroka, med letoma 2010 in 2021 pa z vizažistko Jennifer McDaniels.

Njegova bivša žena Linda je leta 2011 izdala avtobiografijo z naslovom Wrestling the Hulk: My Life Against the Ropes, v kateri je zapisala, da jo je nekdanji mož fizično zlorabljal. Hogan je njene obtožbe zanikal in proti njej vložil tožbo zaradi klevetanja.

Hogan velja za najbolj priznanega rokoborca na svetu in najbolj priljubljenega rokoborca osemdesetih let. Svojo kariero je začel leta 1977, svetovno znan pa je postal po tem, ko je leta 1983 podpisal pogodbo s Svetovno rokoborsko zvezo (WWF, zdaj WWE). Uradno se je upokojil leta 2012, ko je ugotovil, da se njegovo telo ni več zmožno boriti.

Hulk Hogan z otrokoma Brooke in Nickom ter nekdanjo ženo Lindo. Foto: Guliverimage