Podrobnosti o smrti rokoborskega superzvezdnika Hulka Hogana, ki je prejšnji teden šokirala svet rokoborbe, dobivajo nove razsežnosti. Tuji mediji so razkrili vzrok smrti 71-letnika, razkrili pa so še druge tragične detajle.

Dokumenti, ki so jih pridobili pri Page Six, so razkrili, da je nekdanji superzvezdnik trpel za kronično limfocitno levkemijo, vrsto krvnega raka, ki napada bele krvničke, limfocite, piše Kronen Zeitung.

Hogan, čigar pravo ime je bilo Terrence Gene "Terry" Bollea, o bolezni sicer nikoli ni javno govoril.

Hulk Hogan Foto: Guliverimage

Dolgoletne težave s srcem

Potrjeno je, da je rokoborec umrl zaradi akutnega miokardnega infarkta oziroma srčne kapi. Hogan se je po zapisih v svojih zdravstvenih kartotekah že nekaj časa boril z atrijsko fibrilacijo, srčno aritmijo.

Hogan je umrl prejšnji teden na Floridi v starosti 71 let. Reševalce nujne medicinske pomoči so obvestili o srčnem zastoju, Hogana pa so nato odpeljali v bolnišnico. Tam je, obkrožen z najbližjimi, tudi umrl, je povedal njegov menedžer.