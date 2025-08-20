Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Sreda,
20. 8. 2025,
12.39

Sreda, 20. 8. 2025, 12.39

31 minut

Zdravniki lahko odslej predpišejo medicinsko konopljo za katerokoli stanje

Konoplja | Danes začne veljati zakon o konoplji za medicinske in znanstvene namene. | Foto STA

Danes začne veljati zakon o konoplji za medicinske in znanstvene namene.

Foto: STA

Zdravniki bodo od danes po svoji strokovni presoji lahko predpisovali konopljo za medicinske namene za katerokoli indikacijo ali stanje na zeleni ali beli recept, vendar posameznemu bolniku vsak mesec največ za enomesečno zdravljenje.

"Do zdaj se je konoplja lahko predpisovala na poseben recept, dvojnik. To pomeni, da so obstajale določene omejitve, za katero stanje se lahko predpiše in v kakšni količini. Po novem pa bo to presoja vsakega posameznega zdravnika, komu, koliko in za katero stanje bo predpisal konopljo," je za STA pojasnila poslanka Svobode Sara Žibrat.

Žibrat je ocenila, da bo zdravniška stroka potrebovala nekaj časa, da začne predpisovati novo zdravilo, s katerim še ni delala. | Foto: STA Žibrat je ocenila, da bo zdravniška stroka potrebovala nekaj časa, da začne predpisovati novo zdravilo, s katerim še ni delala. Foto: STA

Ugibala je, da bodo bolniki sčasoma začeli poizvedovati o konoplji, kar bo zdravniško stroko spodbudilo, da organizira določena dodatna usposabljanja in izobraževanja o predpisovanju konoplje.

Najprej zdravniški pregled, nato šele recept

"Zagotovo je pričakovati odgovornost z njihove strani in dejstvo je, da so usposabljanja in izobraževanja pri nas pomanjkljiva. Zdravniki tudi v anketah priznavajo, da še niso dovolj seznanjeni z učinki konoplje," je dejala.

Konopljo za medicinske namene bo mogoče predpisati največ za enomesečno zdravljenje na neobnovljivi recept, pred prvim receptom pa bo treba opraviti zdravniški pregled v ambulanti in potem tega ponoviti čez leto dni, izhaja iz zakona.

Šest mesecev časa za podrobnejše pogoje, nadzor in dovoljenja 

Zakon pa ureja tudi proizvodnjo in promet konoplje za medicinske in znanstvene namene. Podrobnejše tehnične pogoje in način varovanja prostorov, pogoje za pridobitev dovoljenja za proizvodnjo, prenos prve faze proizvodnje na proizvajalca in podrobnejše pogoje nadzora nad proizvodnjo mora v šestih mesecih določiti minister za zdravje. V šestih mesecih mora prav tako določiti podrobnejše pogoje za pridobitev dovoljenja za promet in podrobnejše pogoje nadzora nad prometom.

Dovoljenja za proizvodnjo in dovoljenja za promet s konopljo za medicinske namene bo izdajala in odvzemala Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), izdajala bo tudi dovoljenja za izvoz in uvoz konoplje za medicinske in znanstvene namene.

Zakon določa, da vlada v roku 90 dni od uveljavitve uskladi uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog. Določa tudi, da ministrica za zdravje v roku 90 dni uskladi pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini s tem zakonom. JAZMP mora v roku 18 mesecev zagotoviti tehnične pogoje za vzpostavitev in vodenje elektronskih evidenc.

