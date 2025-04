Gibanje Svoboda z Levico pripravilo zakon o konoplji. To naj bi bile rešitve.

Poslanci koalicijskih strank Gibanje Svoboda in Levica naj bi v četrtek v postopek vložili predlog zakona, ki ureja gojenje, proizvodnjo in promet s konopljo za medicinske in znanstvene namene. Portal N1 poroča, da bo konopljo za medicinske namene mogoče gojiti le v zaprtih prostorih in v količinah, določenih z letnim strateškim programom Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZPM), ter na podlagi izdanega dovoljenja.