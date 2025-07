Ljubljanski kriminalisti so po hišni preiskavi na območju Ljubljane pri 35-letnem Slovencu in 54-letnem Srbu zasegli več kot 650 sadik konoplje in denar. Oba moška sta osumljena kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, preiskovalni sodnik je zanju odredil pripor oziroma hišni pripor, so sporočili s PU Ljubljana.