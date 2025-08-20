Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sreda,
20. 8. 2025,
13.42

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Sreda, 20. 8. 2025, 13.42

1 ura, 7 minut

V prometni nesreči blizu Bjelovarja huje poškodovan 57-letni Slovenec

Avtor:
Na. R.

policija, Hrvaška, hrvaška policija | Sopotnica je umrla na kraju nesreče, voznika pa so s hudimi telesnimi poškodbami prepeljali v bjelovarsko bolnišnico. | Foto Shutterstock

Sopotnica je umrla na kraju nesreče, voznika pa so s hudimi telesnimi poškodbami prepeljali v bjelovarsko bolnišnico.

Foto: Shutterstock

V prometni nesreči nedaleč od Bjelovarja je bil v torek zvečer huje poškodovan 57-letni voznik iz Slovenije, 54-letna sopotnica iz Nemčije pa je umrla. Nesreča se je po navedbah hrvaške policije zgodila, ko je slovenski državljan izgubil nadzor nad vozilom in zletel s ceste ter trčil v most.

Prometna nesreča se je zgodila v torek ob 23.55 na cesti med Berekom in Ivansko, so danes sporočili z bjelovarsko-bilogorske policijske uprave, poroča STA.

Slovenski voznik osebnega avtomobila z avstrijskimi registrskimi tablicami je v nekem trenutku izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal v odvodni kanal, tam pa je s sprednjim delom vozila trčil v betonski most.

