V prometni nesreči nedaleč od Bjelovarja je bil v torek zvečer huje poškodovan 57-letni voznik iz Slovenije, 54-letna sopotnica iz Nemčije pa je umrla. Nesreča se je po navedbah hrvaške policije zgodila, ko je slovenski državljan izgubil nadzor nad vozilom in zletel s ceste ter trčil v most.

Prometna nesreča se je zgodila v torek ob 23.55 na cesti med Berekom in Ivansko, so danes sporočili z bjelovarsko-bilogorske policijske uprave, poroča STA.

Slovenski voznik osebnega avtomobila z avstrijskimi registrskimi tablicami je v nekem trenutku izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal v odvodni kanal, tam pa je s sprednjim delom vozila trčil v betonski most.