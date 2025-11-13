V nedavno objavljenih dokumentih, povezanih s pokojnim obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, je omenjen tudi nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz. Po današnjem poročanju časnika Standard naj bi se njegovo ime pojavilo v dopisovanju med Epsteinom in Stevom Bannonom, nekdanjim svetovalcem predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Epstein naj bi leta 2018 Bannonu napisal: "Kurz se želi srečati s tabo." Bannon naj bi nato odgovoril, da se tudi on želi sestati s Kurzem. Tiskovni predstavnik nekdanjega avstrijskega kanclerja pa je v odzivu sporočil, da Kurz ne pozna ne Epsteina ne Bannona, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Njegov primer odmeva še dandanes

Epsteina so zaradi spolne zlorabe mladoletnic aretirali leta 2019, kasneje je v newyorškem priporu storil samomor. Njegov primer še dandanes odmeva v ZDA, zlasti zaradi povezav s Trumpom, ki medtem zavrača kakršnokoli vpletenost v kriminalne dejavnosti pokojnega spolnega prestopnika.

Trump ni bil obtožen kršitev zakonodaje v zvezi z zadevo Epstein. Med predvolilno kampanjo je lani trdil, da podpira objavo vladnih dokumentov v zvezi z Epsteinom, odkar je prevzel predsedniški položaj pa objavi nasprotuje.

Vložil je tudi odškodninsko tožbo proti časniku Wall Street Journal zaradi poročanja o čestitki, ki jo je pred leti poslal Epsteinu za rojstni dan. Demokratski člani odbora za nadzor in vladne reforme v predstavniškem domu ameriškega kongresa pa so v sredo objavili več tisoč dokumentov, ki so razkrili Epsteinovo zasebno dopisovanje. Iz dokumentov je med drugim razvidno, da je Epstein trdil, da je Trump vedel za zlorabe deklet.