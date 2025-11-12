Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sreda,
12. 11. 2025,
16.35

Osveženo pred

1 minuta

Sreda, 12. 11. 2025, 16.35

1 minuta

Epstein: Trump je vedel za dekleta

Avtor:
Na. R.

Donald Trump in Jeffrey Epstein | Trump je bil dolgoletni prijatelj pokojnega pedofila Jeffreyja Epsteina in Maxwell. Ko je bila Maxwell obsojena na 20 let zapora zaradi sodelovanja pri spolnih zlorabah, ji je Trump zaželel vse dobro. | Foto Guliverimage

Trump je bil dolgoletni prijatelj pokojnega pedofila Jeffreyja Epsteina in Maxwell. Ko je bila Maxwell obsojena na 20 let zapora zaradi sodelovanja pri spolnih zlorabah, ji je Trump zaželel vse dobro.

Foto: Guliverimage

Jeffrey Epstein je v zasebni korespondenci v zadnjih 15 letih večkrat omenil Donalda Trumpa, so v najnovejšem razkritju novih Epsteinovih elektronskih sporočil danes objavili ameriški demokrati. Elektronska sporočila so naslovljena na Epsteinovo dolgoletno sodelavko Ghislaine Maxwell, ki je bila po Epsteinovi smrti obsojena zaradi trgovine z ljudmi, in avtorja Michaela Wolffa, ki je bil povezan s Trumpovim krogom.

V elektronskih sporočilih, ki so jih razkrili demokrati, Epstein trdi, da je Trump preživel precej časa z žensko, ki jo demokrati iz odbora opisujejo kot eno izmed Epsteinovih žrtev trgovine z ljudmi zaradi spolnega izkoriščanja, poroča CNN.

V enem od sporočil Epstein tudi trdi, da je Trump "vedel za dekleta" – očitno se nanaša na Trumpovo preteklo trditev, da je Epsteina izključil iz svojega kluba Mar-a-Lago, ker naj bi ta "speljeval mlade ženske, ki so tam delale", piše v na novo objavljenih e-poštnih sporočilih.

V enem od elektronskih sporočil z dne 2. aprila 2011, ki ga je CNN neodvisno pregledal, je Epstein pisal Maxwell: "Želim, da se zaveš, da je tisti pes, ki še ni zalajal, Trump ... (začrnjeno) je z njim pri meni doma preživela ure, pa ga nikoli niso niti omenili. Šef policije itd."

Ghislaine Maxwell in Jeffrey Epstein | Foto: Profimedia Ghislaine Maxwell in Jeffrey Epstein Foto: Profimedia

E-poštna sporočila so demokrati iz odbora za nadzor objavili po tem, ko so ga pooblastili za pridobitev Epsteinove zapuščine že v začetku letošnjega leta. Trump ni prejel in tudi ni poslal nobenega od teh sporočil, ki so v veliki meri nastala še pred njegovim predsedovanjem, prav tako pa ni bil obtožen nobenega kaznivega dejanja v povezavi z Epsteinom ali Maxwell.

"V vseh pogledih je bil gospod"

Maxwell je namestniku generalnega tožilca Toddu Blanchu v intervjuju v začetku tega leta povedala, da "nikoli ni bila priča, da bi se predsednik na kakršenkoli način vedel neprimerno", in da se ne spomni, da bi kdaj videla Trumpa v Epsteinovi hiši. Povedala je, da je oba moška sicer videla skupaj na družabnih dogodkih.

"Predsednik nikoli ni bil neprimeren do kogarkoli," je dejala Maxwell. "V času, ko sem bila v njegovi družbi, je bil v vseh pogledih gospod."

"Ne spomnim se povsem konteksta. Toda takrat sem se z Epsteinom zelo poglobljeno pogovarjal o njegovem odnosu s Trumpom in to sporočilo se očitno nanaša na tisti pogovor," je Michael Wolff povedal za CNN.

Michael Wolff | Foto: Reuters Michael Wolff Foto: Reuters

