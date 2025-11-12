Epstein: Trump je vedel za dekleta

Jeffrey Epstein je v zasebni korespondenci v zadnjih 15 letih večkrat omenil Donalda Trumpa, so v najnovejšem razkritju novih Epsteinovih elektronskih sporočil danes objavili ameriški demokrati. Elektronska sporočila so naslovljena na Epsteinovo dolgoletno sodelavko Ghislaine Maxwell, ki je bila po Epsteinovi smrti obsojena zaradi trgovine z ljudmi, in avtorja Michaela Wolffa, ki je bil povezan s Trumpovim krogom.

V elektronskih sporočilih, ki so jih razkrili demokrati, Epstein trdi, da je Trump preživel precej časa z žensko, ki jo demokrati iz odbora opisujejo kot eno izmed Epsteinovih žrtev trgovine z ljudmi zaradi spolnega izkoriščanja, poroča CNN.

V enem od sporočil Epstein tudi trdi, da je Trump "vedel za dekleta" – očitno se nanaša na Trumpovo preteklo trditev, da je Epsteina izključil iz svojega kluba Mar-a-Lago, ker naj bi ta "speljeval mlade ženske, ki so tam delale", piše v na novo objavljenih e-poštnih sporočilih.

V enem od elektronskih sporočil z dne 2. aprila 2011, ki ga je CNN neodvisno pregledal, je Epstein pisal Maxwell: "Želim, da se zaveš, da je tisti pes, ki še ni zalajal, Trump ... (začrnjeno) je z njim pri meni doma preživela ure, pa ga nikoli niso niti omenili. Šef policije itd."

Ghislaine Maxwell in Jeffrey Epstein Foto: Profimedia

E-poštna sporočila so demokrati iz odbora za nadzor objavili po tem, ko so ga pooblastili za pridobitev Epsteinove zapuščine že v začetku letošnjega leta. Trump ni prejel in tudi ni poslal nobenega od teh sporočil, ki so v veliki meri nastala še pred njegovim predsedovanjem, prav tako pa ni bil obtožen nobenega kaznivega dejanja v povezavi z Epsteinom ali Maxwell.

"V vseh pogledih je bil gospod"

Maxwell je namestniku generalnega tožilca Toddu Blanchu v intervjuju v začetku tega leta povedala, da "nikoli ni bila priča, da bi se predsednik na kakršenkoli način vedel neprimerno", in da se ne spomni, da bi kdaj videla Trumpa v Epsteinovi hiši. Povedala je, da je oba moška sicer videla skupaj na družabnih dogodkih.

"Predsednik nikoli ni bil neprimeren do kogarkoli," je dejala Maxwell. "V času, ko sem bila v njegovi družbi, je bil v vseh pogledih gospod."

"Ne spomnim se povsem konteksta. Toda takrat sem se z Epsteinom zelo poglobljeno pogovarjal o njegovem odnosu s Trumpom in to sporočilo se očitno nanaša na tisti pogovor," je Michael Wolff povedal za CNN.

Michael Wolff Foto: Reuters