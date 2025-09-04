Trump se spreneveda: To je njihova prevara

Za Donalda Trumpa je primer Jeffreyja Epsteina prevara demokratov. A žrtve spolnih zlorab so pred Kapitolom opozarjale, da resnica ne bo izginila. Zahtevajo popolno objavo dokumentov, ki bi lahko razkrili mrežo vplivnih oseb, povezanih z Epsteinom in zlorabami mladoletnic.

Ameriški predsednik Donald Trump že mesece ignorira vprašanja o primeru Jeffreyja Epsteina, a tokrat je bilo njegovo stališče še posebej jasno. Ob obisku poljskega predsednika Karola Nawrockega v Ovalni pisarni je celoten primer znova označil kot prevaro demokratov.

"To je neumnost. Demokrati si želijo, da bi se ukvarjali s stvarmi, ki nimajo nobene zveze z uspehom te države," je izjavil. Poudaril je, da je Washington znova varen, saj je ukazal zvezni nadzor nad tamkajšnjo policijo in aktiviral nacionalno gardo. A vprašanje ostaja: ali je šlo za premišljen politični manever?

Sočasno pred Kapitolom: pričevanja žrtev in zahteve po resnici

Medtem ko je Trump poziral s tujim državnikom, so se pred Kapitolom zbrale Epsteinove žrtve in kongresniki iz obeh strank. "Zlorabe so bile resnične," je dejala Haley Robson, ki naj bi jo Epstein začel nadlegovati že pri 16 letih.

Žrtve spolnih zlorab Jeffreyja Epsteina na tiskovni konferenci pred Kapitolom – skupaj s podpornimi kongresniki zahtevajo objavo vseh sodnih dokumentov. Foto: Reuters

Chauntae Davies je poudarila Epsteinovo hvalisanje s prijateljstvom s Trumpom: "Vedno je govoril, da je Trump njegov najboljši prijatelj." Anouska de Georgiou je bila neposredna: "Edini razlog za blokado tega zakona je prikrivanje zločinov."

Dvostranski zakon blokiran: Trump in Johnson proti

Predstavniki obeh strank so predstavili zakon Epstein Files Transparency Act, ki bi omogočil popolno razkritje vseh sodnih dokumentov – tudi tistih, ki se nanašajo na Ghislaine Maxwell, obsojeno zaradi trgovine z ljudmi in zlorab mladoletnikov. A zakon blokirata tako Trump kot republikanski predsednik predstavniškega doma Mike Johnson.

Kljub temu zakon podpirajo 201 demokrat in pet republikancev, med njimi tudi Thomas Massie in Ro Khanna. A to za zdaj ne zadostuje za njegovo uvrstitev na glasovanje.

Trumpova zaveznica Greene napoveduje razkritje imen. Bodo sledile pravne posledice?

Trumpova zaveznica Marjorie Taylor Greene je napovedala, da bo razkrila imena vplivnih posameznikov, vpletenih v zlorabe mladoletnic, če ji žrtve dovolijo. Ta poteza bi lahko zanjo pomenila pravne posledice, a Greene vztraja: "V stikih sem z žrtvami in pripravljamo seznam."

Foto: Guliverimage

Tisoče strani, a brez novih informacij

Pred kratkim je Odbor za nadzor predstavniškega doma prejel več kot 33 tisoč strani dokumentov o Epsteinovem primeru. A Trumpovi nasprotniki opozarjajo, da gre za že znane informacije, medtem ko ključni dokumenti ostajajo zaklenjeni.

Ob koncu julija je sodnik na Floridi zavrnil objavo transkriptov iz leta 2008, ko je bil Epstein obsojen zaradi prostitucije mladoletnic. V New Yorku je državna tožilka Pam Bondi po Trumpovem ukazu zaprosila za objavo sodnih dokumentov iz leta 2019. Odločitev še ni bila sprejeta.