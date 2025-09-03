Hčerka ameriškega predsednika Donalda Trumpa Ivanka Trump je na svojih družbenih omrežjih delila serijo utrinkov s poletnega dopusta, ki so si ga z družino privoščili na rajskih Bahamih in v sončnem Miamiju. Z eno izmed fotografij, ki je izpostavila njeno izklesano postavo, je 43-letnica še posebej pritegnila pozornost.

Ivanka Trump, hči ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je na družbenem omrežju Instagram delila serijo fotografij z družinskega dopusta. Brezskrbne poletne dni so preživeli v Miamiju in na Bahamih. V objavi se je Ivanka za gostoljubje zahvalila tako svojemu bratu Donaldu ml. kot njegovi partnerki.

"Pred kratkim v Miamiju in na Bahamih, hvala, Donald Trump Jr. in Bettina Anderson, da sta nas gostila na poznopoletnem koncu tedna ribolova in zabave v Exumasu," je zapisala Ivanka Trump. Na eni izmed fotografij, ki posebej izstopa, Ivanka na supu pozira v bikinkah, za njo pa se razprostira sinjemodro morje. Delila je tudi fotografije svojega partnerja Jareda Kushnerja in dveh sinov.

Plavanje, potapljanje, uživanje na peščenih plažah ...

Na počitnicah je družina uživala v brezskrbnih trenutkih, Ivanka pa si je privoščila tudi trenutke tako v družbi prijateljic kot v miru in samoti na peščeni plaži, potapljanje ob koralnih grebenih, branje knjig, ribolov, plavanje med morskimi psi, vožnjo z jahtami in dolge večere na peščenih plažah ob ognju.

Ivanka in Jared, ki sta poročena od leta 2009, imata tri otroke. Najstarejša hčerka Arabella Rose je stara 13 let, imata pa še dva sinova, enajstletnega Josepha Fredericka in desetletnega Theodora Jamesa.

Pod Ivankinimi objavami so večinoma prijetni in lepi komentarji podpornikov družine Trump in tistih, ki pohvalijo Ivankino lepoto ter njeno deljenje utrinkov slavne družine, najdejo pa se tudi taki, ki slavni družini in hčerki Donalda Trumpa s komentarji nastavijo ogledalo, okrcajo njen razkošni življenjski slog in izrazijo nestrinjanje z njenimi političnimi odločitvami in političnimi odločitvami njenega očeta. "Tako popolnoma odmaknjeni od realnosti" in "Nevedno. Namesto objavljanja fotografij svojega privilegiranega življenjskega sloga naredi nekaj konstruktivnega, zberi brate in sestre, da prepričajo očeta, da potrebuje pomoč," sta samo dva izmed bolj ostrih komentarjev.

