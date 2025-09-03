Sreda, 3. 9. 2025, 8.24
39 minut
Zvezdnici v bikinkah proslavili 55. in 59. rojstni dan
Da sta po abrahamu le še bolj vroči, sta z rojstnodnevnimi fotografijami dokazali Padma Lakshmi in Salma Hayek.
Ta teden sta rojstni dan praznovali dve slavni nekaj več kot 50-letnici, ki sta nov sklenjen krog okoli sonca obeležili na podoben način – s fotografijo v bikinkah.
Na prvi septembrski dan je 55 let dopolnila TV-voditeljica Padma Lakshmi, ki se je ob fotografijah v vročem rožnatem bikiniju zahvalila za vse male in velike radosti, ki ji jih prinaša življenje. Ob tem je napovedala, da pripravlja novo TV-oddajo in da namerava izdati že osmo knjigo.
Dan zatem pa je svoj rojstni dan, zadnjega pred okroglih šestdeset, praznovala igralka Salma Hayek. Tudi ona je obletnico že tradicionalno proslavila v bikinijiu, ob razposajeni fotografiji s koktajlom v roki pa zapisala: "59 krogov okoli sonca in še vedno plešem. Na zdravje in hvala za vso ljubezen!"
