Da sta po abrahamu le še bolj vroči, sta z rojstnodnevnimi fotografijami dokazali Padma Lakshmi in Salma Hayek.

Ta teden sta rojstni dan praznovali dve slavni nekaj več kot 50-letnici, ki sta nov sklenjen krog okoli sonca obeležili na podoben način – s fotografijo v bikinkah.

Na prvi septembrski dan je 55 let dopolnila TV-voditeljica Padma Lakshmi, ki se je ob fotografijah v vročem rožnatem bikiniju zahvalila za vse male in velike radosti, ki ji jih prinaša življenje. Ob tem je napovedala, da pripravlja novo TV-oddajo in da namerava izdati že osmo knjigo.

Dan zatem pa je svoj rojstni dan, zadnjega pred okroglih šestdeset, praznovala igralka Salma Hayek. Tudi ona je obletnico že tradicionalno proslavila v bikinijiu, ob razposajeni fotografiji s koktajlom v roki pa zapisala: "59 krogov okoli sonca in še vedno plešem. Na zdravje in hvala za vso ljubezen!"

Oglejte si še: