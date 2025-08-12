Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
N. V., STA

Torek,
12. 8. 2025,
8.13

Osveženo pred

18 minut

Torek, 12. 8. 2025, 8.13

18 minut

Antonio Banderas dopolnil 65 let, a o upokojitvi ne razmišlja

Avtorji:
N. V., STA

Antonio Banderas | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Španski filmski zvezdnik Antonio Banderas je v nedeljo dopolnil 65 let, a kot je povedal v intervjuju ob rojstnem dnevu, še ne namerava upočasniti tempa. "Mislim, da bi bil eden tistih ljudi, ki umrejo, če se ustavijo. Delam tisto, kar ljubim; to je bila sreča mojega življenja," je povedal.

"Ko sem bil star 20 let, sem mislil, da 65-letniki hodijo s palico. Takrat si se pri 65 letih upokojil, zdaj ne več," je dejal v intervjuju za španski dnevnik El Pais.

"Morda počnem stvari, ki jih ne bi smel početi," je dodal Banderas, ki je leta 2017 doživel srčni napad. "Ampak zdravniki mi ne rečejo ničesar. Pravijo, da sem v redu, da naj počnem, kar hočem," je povedal.

Pred kratkim je začel obiskovati tečaje glasbene teorije in si kupil klavir. Med drugim je povedal, da je še vedno zaposlen z vodenjem gledališča, ki ga je odprl leta 2019 v svojem domačem kraju Malaga na jugu Španije.

Del poletja je preživel v Bostonu, kjer je snemal biografski film o legendarnem kuharju Anthonyju Bourdainu z naslovom Tony, nato pa je odpotoval na Kanarske otoke zaradi trilerja Above and Below.

