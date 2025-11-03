Nekdanji predsednik republike Borut Pahor je na družbenih omrežjih ob svojem 62. rojstnem dnevu, ki ga je praznoval 2. novembra, objavil prisrčno fotografijo iz svojega otroštva, ko je dopolnil dve leti.

Nekdanji predsednik republike in vlade Borut Pahor je dan po dopolnjenem 62. rojstnem dnevu svoje oboževalce vendarle presenetil s fotografijo praznovanja svojega rojstnega dne. Rojstni dan Pahor sicer praznuje 2. novembra. Tokrat se je odločil deliti fotografijo praznovanja svojega drugega rojstnega dne in ob njej v svojem slogu zapisal:

"60 let in en dan nazaj. Ker gre za strašno dolgo obdobje, sem odlašal z objavo. Danes sem se že malo potolažil in si rekel: 'Nikoli ne bom več tako mlad, kot sem danes.' Ko sem na vse to pogledal s te plati, sem začutil novo navdušenje nad življenjem," je ob fotografiji, na kateri na rojstnodnevni torti piha dve svečki, zapisal Pahor.

Pod Pahorjevo objavo so se zvrstili številni komentarji njegovih oboževalcev in sledilcev, ki so nekdanjemu predsedniku zaželeli predvsem zdravja in sreče ter mu poslali dobre želje ob njegovem rojstnem dnevu.