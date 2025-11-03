Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

3. 11. 2025,
17.55

Ponedeljek, 3. 11. 2025, 17.55

21 minut

Borut Pahor ob rojstnem dnevu: "Nikoli ne bom več tako mlad, kot sem danes"

A. P. K.

Borut Pahor | "60 let in en dan nazaj. Ker gre za strašno dolgo obdobje, sem odlašal z objavo," je med drugim zapisal Pahor, ki je v nedeljo dopolnil 62 let. | Foto Ana Kovač

"60 let in en dan nazaj. Ker gre za strašno dolgo obdobje, sem odlašal z objavo," je med drugim zapisal Pahor, ki je v nedeljo dopolnil 62 let.

Foto: Ana Kovač

Nekdanji predsednik republike Borut Pahor je na družbenih omrežjih ob svojem 62. rojstnem dnevu, ki ga je praznoval 2. novembra, objavil prisrčno fotografijo iz svojega otroštva, ko je dopolnil dve leti.

Nekdanji predsednik republike in vlade Borut Pahor je dan po dopolnjenem 62. rojstnem dnevu svoje oboževalce vendarle presenetil s fotografijo praznovanja svojega rojstnega dne. Rojstni dan Pahor sicer praznuje 2. novembra. Tokrat se je odločil deliti fotografijo praznovanja svojega drugega rojstnega dne in ob njej v svojem slogu zapisal:

"60 let in en dan nazaj. Ker gre za strašno dolgo obdobje, sem odlašal z objavo. Danes sem se že malo potolažil in si rekel: 'Nikoli ne bom več tako mlad, kot sem danes.' Ko sem na vse to pogledal s te plati, sem začutil novo navdušenje nad življenjem," je ob fotografiji, na kateri na rojstnodnevni torti piha dve svečki, zapisal Pahor.

Pod Pahorjevo objavo so se zvrstili številni komentarji njegovih oboževalcev in sledilcev, ki so nekdanjemu predsedniku zaželeli predvsem zdravja in sreče ter mu poslali dobre želje ob njegovem rojstnem dnevu.

praznovanje rojstni dan nekdanji predsednik Borut Pahor Borut Pahor
