Pevec Rok Piletič je na svojih družbenih omrežjih delil prvo fotografijo s svojo nečakinjo Avo Elo. Več kot očitno je ponosen v novi vlogi strica, saj je dojenčici namenil nekaj čudovitih besed.

"Ti boš ena velika zvezdica nekoč. Vem, ker maš tako fajno mamico in atana, Izo in Aneja," je dojenčici Avi Eli, hčerki svojega brata Aneja Piletiča in Anejeve žene Ize, zapisal pevec Rok Piletič.

Več kot očitno je Rok ponosen stric, ki obožuje svojo nedavno rojeno nečakinjo. Njegovo nežnost in pripadnost mladi družini in nečakinji so opazili tudi njegovi številni oboževalci, ki so mu v komentarjih namenili dobre besede ter deklici zaželeli veliko zdravja in lepih dni.

Rok in Anej, ki je pred dobrima dvema tednoma razkril, da sta z ženo Izo prvič postala starša, sta nekoč tvorila bratski duet BQL. Zdaj starejši brat Rok stopa po samostojni pevski poti, medtem ko Anej glasbo pod umetniškim imenom Oliver Rio ustvarja v ZDA.

Nekaj utrinkov mlade družinice in male dojenčice Ave Ele je pred kratkim na Instagramu delila tudi Iza Piletič in ob tem zapisala: "En teden čiste sreče."

Oglejte si še: