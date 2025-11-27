Strokovno poročilo v zvezi s smrtjo štiričlanske družine iz Nemčije sredi tega meseca v Istanbulu je pokazalo, da je bil vzrok smrti zastrupitev z insekticidom, ki so ga uporabljali v hotelu, kjer je družina bivala, je sporočilo tožilstvo v tem največjem turškem mestu. Oblasti so sprva sumile na zastrupitev s hrano.

Istanbulsko državno tožilstvo je ob sklicevanju na forenzično poročilo sporočilo, da je zastrupitev povzročil insekticid, ki ga uporabljajo za zatiranje škodljivcev v hotelu. Zastrupitev s hrano, kot so sprva domnevali, je bila kot domnevni vzrok smrti družine turškega porekla izključena, poroča danes nemška tiskovna agencija dpa.

Pridržali šest oseb

Šest oseb, ki so jih pridržali med preiskavo, med njimi lastnik hotela in lastnik podjetja za zatiranje škodljivcev, ostaja v preiskovalnem priporu, so še navedli. Štiri osumljence, ki so delali v gostinskih obratih, kjer je družina jedla, preden je zbolela, so medtem izpustili.

Istanbulsko tožilstvo ni razkrilo, kateri strup je bil uporabljen za zatiranje škodljivcev. Turški mediji pa so pred tem ob sklicevanju na forenzično poročilo poročali, da so v hotelu odkrili strupeni plin fosfin, ki nastane iz aluminijevega fosfida. Slednji se po poročanju dpa pogosto uporablja za zatiranje škodljivcev.

Oče, mati in njuna majhna otroka so bili sredi novembra med počitnicami v Istanbulu hospitalizirani zaradi simptomov, kot sta bruhanje in slabost, zatem pa so umrli.