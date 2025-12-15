Nemški finančni regulator je zaradi pomanjkljivosti v poslovanju nemške spletne banke N26 in njeni organizaciji kreditnega poslovanja zoper njo uvedel nove omejitve. Med drugim ji je prepovedal tudi izdajanje novih hipotekarnih posojil na Nizozemskem.

"Zaznali smo resne pomanjkljivosti, predvsem pri upravljanju tveganj in pritožb ter organizaciji poslovanja na področju posojil," je danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočil zvezni organ za finančni nadzor (BaFin).

V luči tega je banki naložil sprejetje ukrepov za odpravo težav in imenoval tudi posebnega predstavnika, ki bo v imenu regulatorja spremljal skladnost z zahtevami.

Nimajo ustrezne poslovne organizacije

Po navedbah nadzornega organa sta tako posebna revizija, ki so jo opravili lani, kot tudi revizija finančnih izkazov banke za leto 2024 pokazali, da N26 nima ustrezne poslovne organizacije. Ključne ugotovitve posebne revizije pa so v začetku letošnjega leta privedle tudi do sprememb v vodstvu banke.

V skladu z najnovejšimi zahtevami nemškega regulatorja N26 med drugim ne sme več sklepati novih hipotekarnih poslov na Nizozemskem. Banki so naložili tudi višje kapitalske zahteve za boljše upravljanje s tveganji.

N26 je v odzivu za francosko tiskovno agencijo AFP zapisala, da so v "tesnem in konstruktivnem dialogu z nadzornimi organi in imenovanim posebnim predstavnikom".

Po njihovih pojasnilih trenutno izvajajo načrt z ukrepi za prilagoditev struktur upravljanja.

Delujejo v 24 državah

Spletna banka N26, ki je bila ustanovljena leta 2013 in deluje v 24 državah, se je pod drobnogledom regulatorja prvič znašla leta 2018 na podlagi poročanja medijev, da je mogoče pri njej odpreti račun s ponarejenimi osebnimi dokumenti.

Banko je posledično zaradi tega doletelo plačilo visoke globe in uvedba omejitve pri sprejemanju novih strank. Ta je bila sicer lani odpravljena.