Grozljivka v Nemčiji: medicinski tehnik obtožen posilstva pacientov med anestezijo

Nemško tožilstvo je obtožilo 32-letnega medicinskega tehnika za spolne zlorabe pacientov pod anestezijo, ki jih je v univerzitetni bolnišnici Essen storil skupno petim pacientom. Med njimi je tudi 14-letna deklica, ki je bila pri zavesti. Moški je svoja dejanja tudi snemal, policija pa je posnetke zločinov tudi našla, poroča nemški Bild.

Tehnika intenzivne nege in anesteziologije iz Dortmunda so obtožili, da je med aprilom 2017 in avgustom 2025 zlorabil skupno pet pacientov, med žrtvami so bile štiri ženske in en moški. Po podatkih regionalnega sodišča v Essnu so bili stari 14, 28, 35 in 43 let, starost pete žrtve ni znana.

Delal v več bolnišnicah

Po besedah ​​​​tiskovne predstavnice sodišča so se zločini zgodili, ko so bile žrtve v umetni komi ali pod splošno anestezijo. "Pacienti so bili nemočni in nezavestni," je povedala za Bild in dodala, da je osumljenec storil štiri posilstva.

Tri posilstva so se domnevno zgodila v univerzitetni bolnišnici v Essnu, še en incident pa v drugi bolnišnici. Foto: Guliverimage

32-letni tehnik je v zadnjih letih delal v več bolnišnicah v Severnem Porenju-Vestfaliji, v krajih Münster, Gelsenkirchen in Bochum. Delal je pri več kot desetih delodajalcih, zaposlen pa je bil prek agencije za začasno zaposlovanje. V Dortmundu je delo opravljal s skrajšanim delovnikom.

Posnetke pošiljal 30-letni ženski

Glede na obtožnico naj bi 32-letnik svoja kazniva dejanja snemal in fotografiral. Državno tožilstvo ga obtožuje, da je gradivo pošiljal 30-letni znanki, ki je obtožena pomoči in napeljevanja teh kaznivih dejanj.

Preiskovalci tehnika obtožujejo tudi posedovanja in distribucije otroške pornografije.

Policija je obtoženca našla, ko so ga zaradi suma otroške in živalske pornografije preiskovali kriminalisti kriminalističnega oddelka Coesfeld. Julija letos so policisti preiskali njegovo stanovanje v Olfenu in zasegli mobilne telefone in druge naprave.

Preiskovalci so našli tudi dva videoposnetka, ki prikazujeta spolno zlorabo pacientov, moškega in ženske, ki sta bila očitno pod anestezijo. Poleg tega so odkrili tudi fotografije golega in očitno nezavestnega pacienta. Osumljenca so v začetku avgusta aretirali v Dortmundu in je še vedno v priporu, je še poročal nemški Bild.