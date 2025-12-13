Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sobota,
13. 12. 2025,
7.05

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
kaznivo dejanje obtožnica anestezija bolniki zloraba bolnišnica Nemčija

Sobota, 13. 12. 2025, 7.05

35 minut

Grozljivka v Nemčiji: medicinski tehnik obtožen posilstva pacientov med anestezijo

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
bolnišnica, Nemčija, Essen, zloraba, posilstvo, pacienti | Moški je obtožen več kaznivih dejanj, poleg njega pa tudi ženska, s katero naj bi sodeloval in ji pošiljal posnetke. | Foto Guliverimage

Moški je obtožen več kaznivih dejanj, poleg njega pa tudi ženska, s katero naj bi sodeloval in ji pošiljal posnetke.

Foto: Guliverimage

Nemško tožilstvo je obtožilo 32-letnega medicinskega tehnika za spolne zlorabe pacientov pod anestezijo, ki jih je v univerzitetni bolnišnici Essen storil skupno petim pacientom. Med njimi je tudi 14-letna deklica, ki je bila pri zavesti. Moški je svoja dejanja tudi snemal, policija pa je posnetke zločinov tudi našla, poroča nemški Bild.

Tehnika intenzivne nege in anesteziologije iz Dortmunda so obtožili, da je med aprilom 2017 in avgustom 2025 zlorabil skupno pet pacientov, med žrtvami so bile štiri ženske in en moški. Po podatkih regionalnega sodišča v Essnu so bili stari 14, 28, 35 in 43 let, starost pete žrtve ni znana. 

Delal v več bolnišnicah 

Po besedah ​​​​tiskovne predstavnice sodišča so se zločini zgodili, ko so bile žrtve v umetni komi ali pod splošno anestezijo. "Pacienti so bili nemočni in nezavestni," je povedala za Bild in dodala, da je osumljenec storil štiri posilstva. 

Tri posilstva so se domnevno zgodila v univerzitetni bolnišnici v Essnu, še en incident pa v drugi bolnišnici. | Foto: Guliverimage Tri posilstva so se domnevno zgodila v univerzitetni bolnišnici v Essnu, še en incident pa v drugi bolnišnici. Foto: Guliverimage

32-letni tehnik je v zadnjih letih delal v več bolnišnicah v Severnem Porenju-Vestfaliji, v krajih Münster, Gelsenkirchen in Bochum. Delal je pri več kot desetih delodajalcih, zaposlen pa je bil prek agencije za začasno zaposlovanje. V Dortmundu je delo opravljal s skrajšanim delovnikom. 

Posnetke pošiljal 30-letni ženski 

Glede na obtožnico naj bi 32-letnik svoja kazniva dejanja snemal in fotografiral. Državno tožilstvo ga obtožuje, da je gradivo pošiljal 30-letni znanki, ki je obtožena pomoči in napeljevanja teh kaznivih dejanj.

Preiskovalci tehnika obtožujejo tudi posedovanja in distribucije otroške pornografije.

Policija je obtoženca našla, ko so ga zaradi suma otroške in živalske pornografije preiskovali kriminalisti kriminalističnega oddelka  Coesfeld. Julija letos so policisti preiskali njegovo stanovanje v Olfenu in zasegli mobilne telefone in druge naprave.

Preiskovalci so našli tudi dva videoposnetka, ki prikazujeta spolno zlorabo pacientov, moškega in ženske, ki sta bila očitno pod anestezijo. Poleg tega so odkrili tudi fotografije golega in očitno nezavestnega pacienta. Osumljenca so v začetku avgusta aretirali v Dortmundu in je še vedno v priporu, je še poročal nemški Bild.

Nasilje. Pedofilija. Posilstvo. Zloraba.
Novice V Bruslju v preiskavi spolnih zlorab otrok priprli štiri osebe
Nasilje. Pedofilija. Posilstvo. Zloraba.
Novice Na kranjskem sodišču predobravnavni narok zoper osumljenega prometa s posnetki spolnih zlorab otrok
višje sodišče maribor
Novice Mariborsko sodišče: za spolne zlorabe mladoletnikov dobil 30 let zapora
dušan smodej
Novice Afera Fotopub: sodišču še ni uspelo vročiti obtožnice Dušanu Smodeju
kaznivo dejanje obtožnica anestezija bolniki zloraba bolnišnica Nemčija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.