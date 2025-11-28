Na kranjskem sodišču so danes opravili predobravnavni narok zoper obtoženca iz Gorenjske, ki mu obtožnica očita posedovanje in promet s posnetki spolnih zlorab otrok. Narok je tudi zaradi očitka, da naj bi moški posedoval nekaj spornih fotografij lastnih otrok, potekal brez prisotnosti javnosti, poroča Dnevnik. Obtoženemu grozi do osem let zapora.

Policisti so pri obtoženem, ki je sicer novinar, oče štirih mladoletnih otrok ter dolgoletni otroški animator in katehet, našli posnetke spolnih zlorab otrok. Po poročanju Dnevnika naj bi ga policija zaradi posesti in posredovanja posnetkov spolnih zlorab otrok kazensko ovadila sredi poletja, tožilstvo pa je obtožnico vložilo septembra.

Obravnave bodo zaprte za javnost

Kot piše časnik, je obtoženi na današnji predobravnavni narok od sredine oktobra čakal v ljubljanskem priporu. Njegov zagovornik Žiga Podobnik je zaradi razloga varstva osebnega in družinskega življenja obtoženca in varstva koristi obtoženčevih mladoletnih otrok ter glede na očitek tožilstva, da naj bi obtoženi posedoval tudi nekaj spornih fotografij lastnih otrok, predlagal, da sodišče iz naroka izključi javnost. Izključitev javnosti iz obravnave je predlagala tudi državna tožilka Manca Klun Vlah, sodnica Maja Trček je temu ugodila. Javnost tudi prihodnjih obravnav ne bo smela spremljati v živo, še navaja Dnevnik.

Posnetke spolne zlorabe otrok je posredoval drugim

Po njihovih neuradnih informacijah naj bi preiskovalci na računalnikih, ki naj bi jih osumljeni hranil v kleti družinske hiše, našli več posnetkov spolne zlorabe otrok. Te naj bi na temnem spletu, ki je pred očmi običajnih uporabnikov spleta skrit in do katerega je mogoče dostopati le s posebnimi brskalniki in programskimi orodji, tudi posredoval drugim.

Če ga bodo spoznali za krivega, zdaj že nekdanjemu učitelju verouka grozi do osem let zapora, še poroča časnik.