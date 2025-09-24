79-letni poslovnež Errol Musk, oče enega najbogajteših Zemljanov Elona Muska, se je po obsežni preiskavi, ki jo je pripravil časnik New York Times, znašel pod plazom hudim obtožb. Očeta tehnološkega mogotca namreč nekateri družinski člani obtožujejo več desetletij trajajočih spolnih zlorab svojih petih otrok in pastorkov, vse od leta 1993.

Errol Musk je obtožbe, ki jih je objavil Times, takoj zavrnil in časopisu dejal, da so "lažne". Pri New York Times so s sklicevanjem na osebna pisma, elektronsko pošto in intervjuje z družinskimi člani zapisali, da Errol Musk, ki ima vsaj devet otrok in pastorkov ter je bil poročen s tremi ženskami, "ohranja močan nadzor nad velikim delom družine".

Glede na sodne zapise, osebno korespondenco, ter izjave socialnih delavcev in intervjujev z družinskimi člani, je Times navedel, da je bila prva obtožba proti Errolu Musku podana leta 1993, ko je njegova štiriletna pastorka sorodnikom povedala, da se je je dotikal v družinski hiši.

Desetletje kasneje je pastorka povedala, da ga je ujela, ko je vohal njeno umazano spodnje perilo. Časnik je poročal tudi, da so Errola Muska nekateri družinski člani obtožili tudi zlorabe dveh hčera in pastorka. Na podlagi navedb so uvedli tri policijske preiskave, a nobena izmed njih ni pripeljala do kazenskega pregona.

Errol v družbi hčerke Alexandra Musk ob letošnjem obisku Indije. Foto: Guliverimage

Errol Musk obtožbe označil za neresnične

Musk je za Times vse obtožbe zanikal ter jih označil za neresnične in absurdne, ob tem pa je dodal, da si jih družinski člani izmišljajo, da bi na ta način izsiljevali njegovega bogatega najstarejšega sina Elona. "Ni bilo dokazov, ker je to neumnost," je Errol Musk dejal v izjavi za Times in dodal, da so "poročila lažna". Obtožil je tudi družinske člane, ki "otroke spodbujajo k lažnim besedam".

Elon Musk je le ob redkih priložnostih komentiral odnos z njegovim očetom Errolom. V intervjuju za revijo Rolling Stone je leta 2017 dejal, da je Errol grozen človek in je delal "skoraj vse najhujše stvari, kar si jih je mogoče predstavljati".