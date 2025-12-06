Tehnološki milijarder Elon Musk se je ostro odzval na petkovo odločitev Evropske komisije, ki je njemu in njegovemu družbenemu omrežju X zaradi kršitev zakona o digitalnih storitvah naložila globo v višini 120 milijonov evrov.

Gre za prvo visoko kazen Evropske komisije izrečeno veliki spletni platformi v okviru Zakona o digitalnih storitvah (DSA), ki ureja preglednost in varnost digitalnih storitev v EU. Platforma X ima 60 dni časa, da predstavi ukrepe za odpravo nepravilnosti. Če tega ne stori, lahko EU uvede periodične denarne kazni ali celo blokado storitve na ozemlju EU. Po DSA lahko globe dosežejo do šest odstotkov globalnega letnega prometa podjetja.

Komisija je ugotovila, da je platforma X kršila obveznosti glede preglednosti, ki jih mora izpolnjevati kot zelo velika spletna platforma v skladu z DSA. Ocenila je, da je zasnova modre kljukice na platformi zavajajoča, potem ko je bila spremenjena iz orodja za preverjanje identitete v plačljivo funkcijo. Izvršni organ EU je opozoril tudi na nepreglednost oglasne knjižnice omrežja X, kot tudi na dejstvo, da raziskovalcem ne omogoča dostopa do javnih podatkov, kot to zahteva zakonodaja.

Oster odziv Muska

"EU je te nore globe naložila ne le platformi X, ampak tudi meni osebno, kar je še bolj noro!" je izvršni direktor Tesle zapisal na X. "Zato se zdi primerno, da se naš odziv ne nanaša le na EU, temveč tudi na posameznike, ki so ukrepali proti meni," je dodal.

"EU je prebudila komisarje Stasija, ki bodo kmalu razumeli polni pomen "Streisandovega učinka"," je bil oster Musk. Streisandov učinek je psihološki pojav, ki se pojavi, ko nekdo poskuša skriti ali zatreti določene informacije, kar ima na koncu ravno nasproten učinek, saj informacije postanejo še bolj očitne in znane.

The EU woke Stasi commissars are about to understand the full meaning of the “Streisand Effect” https://t.co/2XgsSzwJ7z — Elon Musk (@elonmusk) December 5, 2025

Musk ni podrobneje pojasnil, kakšen bo njegov odziv na izrečeno globo ali na katere posameznike bo neposredno ciljal. Nato je objavil še eno objavo, v kateri je zapisal, da bi bilo treba EU "odpraviti".

The EU should be abolished and sovereignty returned to individual countries, so that governments can better represent their people — Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2025

Izrečena globa za X in njegovega lastnika je že naletela na ostro kritiko Washingtona, ameriški uradniki pa so potezo bloka opisali kot napad na širše pravice do svobode govora.

Ameriški podpredsednik JD Vance je kazen označil kot "kazen zaradi necenzuriranja", kar nakazuje, da bo primer dodatno zaostril napetosti med Brusljem in Washingtonom glede regulacije digitalnih platform.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio pa je v petkovi objavi na X dejal, da kazen "ni le napad na [X], temveč napad na vse ameriške tehnološke platforme in ameriško ljudstvo s strani tujih vlad. Dnevi cenzuriranja Američanov na spletu so mimo," je zapisal.

Poteza Evropske komisije je še povečala napetosti v odnosu med EU in Trumpovo administracijo, saj ameriški predsednik grozi z uvedbo dodatnih carin za EU, če bo še naprej kaznoval ameriške tehnološke velikane. Ta tema je bila v zadnjih mesecih tema napetih trgovinskih pogovorov, ZDA pa so Bruselj pritiskale k ukinitvi DSA skupaj z drugimi izvršilnimi ukrepi.