Avtor:
N. V.

Četrtek,
23. 10. 2025,
12.06

Osveženo pred

3 minute

Četrtek, 23. 10. 2025, 12.06

3 minute

Muskova bivša si je tetovirala obraz, primerja se s slovensko partizanko

Avtor:
N. V.

Grimes | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Pevka je pokazala novo pridobitev, obrazno tetovažo, ki je med njenimi sledilci sprožila precej začudenja.

Pevka Grimes se je na družbenih omrežjih pohvalila, da si je omislila tetovažo na obrazu, komaj viden krog pri njenem levem očesu.

"Kakšnih deset let sem se čustveno pripravljala na obrazno tetovažo," je zapisala ob fotografiji, "očitno pa sem si do zdaj preveč risala po obrazu in tetovaže nihče ni opazil, niti moja starša." Tetovaža je vidna tudi v videospotu za njeno novo skladbo Artificial Angels, ki je premiero doživel prejšnji teden, a je tudi v njem ni nihče opazil.

"Ne vem, zakaj je ta tetovaža tako neopazna, je pa moja najljubša," je še pripisala 37-letna pevka, nekdanja partnerica milijarderja Elona Muska, s katerim ima tri otroke.

Tetovaža je takoj sprožila plaz odzivov njenih sledilcev, ki so večinoma precej začudeni. "Kje pa je ta tetovaža?", "Kot da si zaspala na podstavku za kozarec" in "Videti si, kot da te je Elon poslal na Mars" so nekateri med komentarji. Mnogi so menili, da je tetovaža videti kot brazgotina, na enega od takšnih komentarjev pa je Grimes odgovorila s fotografijo Albince Hočevar Mali, slovenske partizanke, ki ji je vojna rana za vedno zaznamovala obraz.

