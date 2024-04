Tetovažo mu je naredil prijatelj Miha iz studia Maribor Ink. Kot je Dejan Krajnc, ki ga poznamo pod umetniškim imenom Dejan Dogaja, pojasnil na svojem profilu na Instagamu, bo maja pel na njegovi poroki, a še ni imel nobene njegove tetovaže. "Rezultat: poglej na fotki," je zapisal 30-letni glasbenik.

Tetovaža je nastala na podlagi fotografije z njegovo izbranko Kiaro Haas, o zvezi s katero je pretekli teden prvič spregovoril za revijo Lady. Kasneje je fotografijo delil s svojimi sledilci in zapisal: "Krila gor, krila dol. Zakladek, rad te imam."

V Laškem gradita svojo sanjsko hišo

Par je v zvezi dobra štiri leta, spoznala pa sta se na maturantskem plesu v Mariboru. Osem let mlajša Kiara prihaja iz Hoč, pred dvema letoma pa se je preselila k Dejanu v Laško, kjer gradita svojo sanjsko hišo.

Kot sta povedala v intervjuju za revijo Lady, si oba želita otrok in družine. "Vidim se v vlogi mame. Še več, mislim, da bova imela otroke prej, kot se bova poročila," je povedala 21-letnica. Na Dejanu ji je najbolj všeč njegov nasmeh, "da je vedno dobre volje, da ne zameri, čeprav mu kdo kaj slabega naredi". "Všeč mi je, ker je zelo priden, ker vsako stvar, ki se je loti, izpelje do konca," je povedala.

Dejanu pa je pri njej všeč to, da je res lepo dekle. "Da se zna obnašati, pogovarjati. Da zna uživati v dobri hrani, pijači in vseh razvadah, ki si jih rada privoščiva. Da je zabavna, kadar je čas za to, in zelo delovna, včasih celo malo preveč. Da lepo skrbi zame," je pojasnil. Edino, kar ga pri njej moti, je, da ne zna reči oprosti. "Da se noče opravičiti niti takrat, ko vidi, da nima prav. Včasih sem ob takšnih ljudeh noro užival in jih še bolj izzival, zdaj pa se mi ne ljubi več. Zato se takrat raje umaknem in ima potem ona svoj prav. Kiara se ne preda in se zna tudi kujati," je poudaril.

