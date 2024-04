Par že dobri dve leti skupaj živi v Laškem, kjer gradi svojo sanjsko hišo. Enaindvajsetletna Kiara Haas sicer prihaja iz Hoč, pred dvema letoma pa se je preselila k Dejanu v Laško. Hitro po tem, ko sta se spoznala, sta se spoznali tudi njuni družini, ki skupaj praznujeta vse praznike in rojstne dneve. Večkrat gredo skupaj tudi na morje ali kakšno potovanje. "Dejanovi starši me imajo morda celo raje kot njega," se pošali Kiara.

Ker je bila Kiara tako mlada, je bil malce v zadregi

Spoznala sta se pred dobrimi štirimi leti pri organizaciji maturantskega plesa v Mariboru. S tem se namreč ukvarja Kiarina družina. "Pri 17 letih je že pomagala pri družinskem poslu. Seveda sem jo takoj opazil in si z njo izmenjal nekaj besed, ampak kar nekaj časa je ostalo samo pri tem," o prvem srečanju pove 30-letni Dejan Krajnc, ki ga poznamo pod umetniškim imenom Dejan Dogaja.

Da se je poznanstvo razvilo v ljubezen, je odgovorna Kiara, ki je silila vanj in ga spraševala, ali oziroma kdaj se bosta videla. "Dejan se mogoče sprva ni znal odločiti, jaz sem pa takoj vedela, da je on tisti pravi," poudari Kiara, Dejan pa pove: "Malo sem bil v zadregi, ker je bila Kiara tako mlada. Ampak bila mi je res všeč in zaljubil sem se vanjo."

Dejan z izbranko Kiaro na poslovilni zabavi Petra Prevca ob zaključku kariere. Foto: Mediaspeed

Njegova irokeza ji ni bila všeč

Ob vprašanju, kaj ji je bilo na Dejanu, ko ga je spoznala, najbolj všeč, poudari, da to zagotovo ni bila njegova pričeska oziroma irokeza. "Veliko bolj mi je všeč brez nje. Všeč mi je njegov nasmeh, da je vedno dobre volje, da ne zameri, čeprav mu kdo kaj slabega naredi. Všeč mi je, ker je zelo priden, ker vsako stvar, ki se je loti, izpelje do konca," pove.

Dejan pa poudari, da mu je pri Kiari všeč to, da je res lepo dekle. "Da se zna obnašati, pogovarjati. Da zna uživati v dobri hrani, pijači in vseh razvadah, ki si jih rada privoščiva. Da je zabavna, kadar je čas za to, in zelo delovna, včasih celo malo preveč. Da lepo skrbi zame," je pojasnil. Kiara je sicer prevzela skrb za agencijo PR Bajta, kjer deluje kot predstavnica za odnose z mediji.

Edino, kar ga pri njej moti, je, da ne zna reči oprosti. "Da se noče opravičiti niti takrat, ko vidi, da nima prav. Včasih sem ob takšnih ljudeh noro užival in jih še bolj izzival, zdaj pa se mi ne ljubi več. Zato se takrat raje umaknem in ima potem ona svoj prav. Kiara se ne preda in se zna tudi kujati," poudari 30-letnik.

Oba si želita otrok in družine

Da je Dejan kot glasbenik med dekleti precej priljubljen, je ne moti, saj tako vidi, da to, kar počne, počne dobro.

Spregovorila sta tudi o otrocih. "Vidim se v vlogi mame. Še več, mislim, da bova imela otroke prej, kot se bova poročila," je povedala 21-letnica. Da si tudi Dejan želi otrok, je povedal že v intervjuju za Siol.net: "Če bo vse po sreči, bi rad imel dva, če bo vse tako, kot mora biti, pa mogoče še enega. Ampak to so pač želje." Njuno razmerje je zaradi številnih obveznosti, ki jih imata, zelo pestro, zato sta najbolj hvaležna za trenutke, ko jih lahko preživita doma v družbi njunega kužka Henrija.

"Kiara ni ravno tiste vrste dekle, ki bi se želelo objemati in poljubljati, še zlasti ne v javnosti, tako da sva romantična predvsem doma. To pa je tisto, kar naj vendarle ostane samo nama. Že tako sem zaradi Henrija pri njej padel na drugo mesto," sklene Dejan.

