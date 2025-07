Pred kratkim ločeno hrvaško pevko Majo Šuput so na jahti v okolici Brača opazili v družbi 27-letnega Šimeta Eleza, zadnjega hrvaškega sanjskega moškega. Njune skupne fotografije, kako sta uživala in se poljubljala na jahti, je objavil portal 24sata, Šime pa je v odzivu vsem zaželel le tako lepo poletje, kot ga ima sam.

Splitčan, ki je v hrvaški različici šova Sanjski moški zadnjo rdečo vrtnico podelil Slovenki Vanji Stanojević, a se med njima ni izšlo, po koncu šova ni razkrival podrobnosti iz zasebnega življenja. V različnih intervjujih je poudarjal le, da je samski in da razmišlja o številnih poslovnih ponudbah.

"Poljubljala sta se kljub radovednim pogledom"

Ena takšnih je bilo zagotovo sodelovanje s hrvaško pevko Majo Šuput, s katero sta skupaj zaigrala v njenem zadnjem videospotu za pesem Nisam ja za male stvari. Čeprav je bilo sprva videti, da je odnos med njima zgolj posloven, je hrvaški portal 24sata zdaj objavil zgovorne fotografije. Bralec je 45-letno pevko, ki je pred kratkim končala svoj zakon, in 18 let mlajšega Šimeta Eleza fotografiral na jahti v okolici Brača, kjer sta "ležala in uživala na soncu".

EKSKLUZIVNO Maja Šuput i Šime Savršeni u strastvenoj romansi na jahti: 'Ljubili su se i 'hvatali'!https://t.co/e5OpYKjcBr — 24sata (@24sata_HR) July 19, 2025

"Maja je ležala na njem, poljubljala in ljubkovala sta se kljub radovednim pogledom. V nekem trenutku je vstala, šla po sadje in se vrnila s skledo, ki jo je prinesla Šimetu," je povedal bralec, ki se je znašel v bližini. Prej so par opazili tudi v Splitu, kjer se je vkrcal na zasebno jahto.

Medtem ko je Maja Šuput v odzivu na kratko odgovorila, da o razmerju ne ve ničesar, je bil Elez nekoliko bolj zgovoren. "Vedno sem bil jasen in takšen bom tudi zdaj. V objavljenem besedilu me je najbolj presenetila lažna informacija, da mi je Maja prinesla sadje – tega si ne bi nikoli dovolil. Sadje sem namreč jaz prinesel njej," se je pošalil in dodal: "Sicer pa vsem želim prijeten preostanek poletja in da bi bilo tako lepo, kot je moje. Iz srca. Lep pozdrav z besedilom pesmi Sutra mi sude legendarnega Miše Kovača."

Preberite tudi: