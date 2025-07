Barve so pri poletni modi še posebej priljubljene, saj prinesejo svežino in igrivost. V svoj videz pa jih lahko vključite že z enim samim kosom. Obleke so tiste, ki dodajo ženstvenost in eleganco. V nadaljevanju vam razkrijemo, katere barve bodo najbolj izstopale in poudarile vašo zagorelo polt.