Igralka Camilla Luddington, najbolj znana po vlogi dr. Jo Wilson v seriji Talenti v belem (Grey's Anatomy), je v enem od zadnjih podkastov razkrila, da so ji diagnosticirali Hashimotovo bolezen, avtoimunsko vnetje ščitnice.

"Tisti, ki naju poslušate že dolgo, veste, da se šalim o tem, da sem lena. Počasnejša, utrujena, hočem biti v postelji, rada dremam. Nikoli si nisem mislila, da bi za to lahko obstajal medicinski razlog," je dejala v podkastu Call It What It Is, ki ga ustvarja skupaj s soigralko iz priljubljene serije Jessico Capshaw.

Konstantna utrujenost potrdila diagnozo

Od leta 2019 je Camilla Luddington poročena z igralcem Matthewom Alanom. Foto: Guliverimage Spomnila se je, da so zdravniki najprej mislili, da je njena utrujenost zgolj znak temperamenta, nato pa so rutinske krvne preiskave, "s katerimi sem odlašala predolgo", potrdile diagnozo. Da jih opravi, se je odločila pred približno dvema mesecema in pol, ko ji je zdravnik povedal za bolezen, pa je bila šokirana. Hkrati je priznala, da je v ozadju nekako čutila, da njeno zdravje ni normalno, "saj sem bila ves čas tako utrujena".

Čeprav je bila sprva prestrašena, se je z diagnozo kasneje spoprijela, saj ji je zdravnik povedal, da je Hashimotova bolezen precej pogosta. "Iskreno, oddahnila sem si. Počutila sem se, kot da imam odgovor na nekaj, za kar sem vedela, da se dogaja," je priznala. Za svojo diagnozo je 41-letnica najprej povedala prav Jessici Capshaw, nato pa še možu Matthewu Alanu, s katerim sta poročena od leta 2019 in imata dva otroka.

Hashimotova bolezen ali tiroiditis je avtoimunska bolezen, ki se pojavi, ko imunski sistem napade ščitnico, majhno žlezo v vratu, ki pomaga nadzorovati energijo. Sčasoma se zaradi škode, ki jo povzroči, ščitnica upočasni in preneha proizvajati dovolj hormonov. Za bolezen so značilni naslednji simptomi: utrujenost, mrazenje, suha koža, tanki lasje in povečanje telesne teže.

