Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Četrtek,
7. 8. 2025,
9.32

Osveženo pred

48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16

Natisni članek

Natisni članek
Talenti v belem diagnoza avtoimunske bolezni bolezen igralka

Četrtek, 7. 8. 2025, 9.32

48 minut

Igralki Camilli Luddington diagnosticirali Hashimotovo bolezen

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16
Camilla Luddington | Camillo Luddington poznamo iz serije Talenti v belem, zaigrala pa je tudi v filmih Zdravilec (The Healer), William in Kate ter Pakt 2. | Foto Guliverimage

Camillo Luddington poznamo iz serije Talenti v belem, zaigrala pa je tudi v filmih Zdravilec (The Healer), William in Kate ter Pakt 2.

Foto: Guliverimage

Igralka Camilla Luddington, najbolj znana po vlogi dr. Jo Wilson v seriji Talenti v belem (Grey's Anatomy), je v enem od zadnjih podkastov razkrila, da so ji diagnosticirali Hashimotovo bolezen, avtoimunsko vnetje ščitnice.

"Tisti, ki naju poslušate že dolgo, veste, da se šalim o tem, da sem lena. Počasnejša, utrujena, hočem biti v postelji, rada dremam. Nikoli si nisem mislila, da bi za to lahko obstajal medicinski razlog," je dejala v podkastu Call It What It Is, ki ga ustvarja skupaj s soigralko iz priljubljene serije Jessico Capshaw

Konstantna utrujenost potrdila diagnozo

Od leta 2019 je Camilla Luddington poročena z igralcem Matthewom Alanom. | Foto: Guliverimage Od leta 2019 je Camilla Luddington poročena z igralcem Matthewom Alanom. Foto: Guliverimage Spomnila se je, da so zdravniki najprej mislili, da je njena utrujenost zgolj znak temperamenta, nato pa so rutinske krvne preiskave, "s katerimi sem odlašala predolgo", potrdile diagnozo. Da jih opravi, se je odločila pred približno dvema mesecema in pol, ko ji je zdravnik povedal za bolezen, pa je bila šokirana. Hkrati je priznala, da je v ozadju nekako čutila, da njeno zdravje ni normalno, "saj sem bila ves čas tako utrujena".

Čeprav je bila sprva prestrašena, se je z diagnozo kasneje spoprijela, saj ji je zdravnik povedal, da je Hashimotova bolezen precej pogosta. "Iskreno, oddahnila sem si. Počutila sem se, kot da imam odgovor na nekaj, za kar sem vedela, da se dogaja," je priznala. Za svojo diagnozo je 41-letnica najprej povedala prav Jessici Capshaw, nato pa še možu Matthewu Alanu, s katerim sta poročena od leta 2019 in imata dva otroka.

Hashimotova bolezen ali tiroiditis je avtoimunska bolezen, ki se pojavi, ko imunski sistem napade ščitnico, majhno žlezo v vratu, ki pomaga nadzorovati energijo. Sčasoma se zaradi škode, ki jo povzroči, ščitnica upočasni in preneha proizvajati dovolj hormonov. Za bolezen so značilni naslednji simptomi: utrujenost, mrazenje, suha koža, tanki lasje in povečanje telesne teže.

Preberite tudi: 

Iva Krajnc Bagola
Trendi Slovenska igralka delila utrinke s sanjskega oddiha
Christina Applegate
Trendi Christina Applegate v bolnišnici: Od bolečin sem kričala
Kelley Mack
Trendi Po hudi diagnozi nenadoma umrla igralka
Talenti v belem diagnoza avtoimunske bolezni bolezen igralka
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.