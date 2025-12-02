Na rdeči preprogi podelitve modnih nagrad za leto 2025 sta se kar dve zvezdnici pojavili z zaobljenima trebuščkoma in naznanili, da sta v veselem pričakovanju. Igralka Sienna Miller pri 43 letih pričakuje tretjega otroka, pevka Ellie Goulding pa pri 38 letih svojega drugega.

Za naznanitev nosečnosti na javnih dogodkih se odloča vse več svetovnih zvezdnikov, tokrat pa sta to odločitev hkrati sprejeli kar dve. Na podelitvi nagrad v Londonu sta igralka Sienna Miller in pevka Ellie Goulding oboževalcem razkrili, da pričakujeta dojenčka.

Pozornost ukradla s prosojno obleko

Miller se bo pri svojih 43 letih razveselila tretjega otroka, drugega s sedanjim partnerjem, prav tako igralcem Olijem Greenom, ki je od nje mlajši 15 let. Starša deklici sta postala ob koncu leta 2023. Miller pa ima še 13-letno hčer Marlowe, ki se je rodila v razmerju z nekdanjim partnerjem Tomom Sturridgeem.

Na rdeči preprogi ob naznanitvi tretje nosečnosti je igralka nosila prosojno belo obleko, pod katero je imela le belo spodnje perilo. Videz je dopolnila z visečimi uhani.

Igralka je na rdeči preprogi žarela. Foto: Reuters

Po ločitvi jo je očaral 28-letni igralec

Goulding pa s sedanjim partnerjem, 28-letnim igralcem Beaujem Minniearjem pričakuje prvega skupnega otroka, medtem ko ima z nekdanjim možem Casparjem Joplingom, s katerim sta se ločila v začetku lanskega leta, še štiriletnega sina Arthurja.

Za podelitev nagrad, ki je potekala v londonski dvorani Royal Albert Hall, je pevka oblekla črn kratki top, krajše hlače in plašč ter obula visoke črne pete. Nosila je tudi črna sončna očala.

Ellie Goulding bo drugič postala mamica. Foto: Guliverimage

